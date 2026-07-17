DKSH Holding Delivers Solid Ops, Strong Cash Flow, Higher EPS in H1 2026
DKSH issues a corrigendum for its H1 2026 results, confirming solid earnings, strong cash generation, strategic acquisitions, and an unchanged positive outlook.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Corrigendum: Earnings per share in H1 2026 were CHF 1.56 (not CHF 1.67), representing a 10.6% increase versus H1 2025.
- Net sales were CHF 5.47 billion (CHF 5,470.9m), up 4.9% at constant exchange rates (organic growth 4.1%).
- Core EBIT was CHF 163.4 million, up 3.6% at CER, with a Core EBIT margin of 3.0%.
- Free Cash Flow was CHF 147.7 million, corresponding to a 130.8% cash conversion rate.
- Company announced three acquisitions in H1 2026, strengthened AI capabilities, and cited strong demand in data-center–related businesses with a robust M&A and business-development pipeline.
- Outlook/mid‑term roadmap confirmed: DKSH expects 2026 Core EBIT to be higher than 2025 (assumes Asia Pacific growth, constant exchange rates, and no unforeseen events).
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at DKSH Holding is on 17.07.2026.
The price of DKSH Holding at the time of the news was 72,15EUR and was down -0,89 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 69,95EUR this corresponds to a minus of -3,05 % since publication.
-3,50 %
+2,64 %
+6,04 %
+11,37 %
+4,27 %
+6,94 %
+3,08 %
+18,64 %
+65,78 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte