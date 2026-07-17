Öl-Schock droht: Iran würgt die wichtigste Energieader der Welt ab

Nur drei Rohstoffschiffe durchquerten am Donnerstag die Straße von Hormus. Dies ist die niedrigste tägliche Transitrate seit Mai, wie Schifffahrtsdaten zeigen. Die meisten Schiffe stoppten oder kehrten um, nachdem es infolge der jüngsten iranischen Angriffe auf Schiffe und der Wiederaufnahme der US-Blockade gegen iranische Schifffahrt zu Ausfuhren gekommen war, wie Reuters berichtet. Die erneute Eskalation der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran hat den Schiffsverkehr durch Hormus, die weltweit wichtigste Transportroute für Öl und Gas, erneut weitgehend zum Erliegen gebracht und die globalen Energiepreise in die Höhe getrieben.

Miraan, ein sanktionierter Produktentanker mit Heizöl an Bord, und Norita, ein kleines Schiff mit Flüssiggas an Bord, verließen die Straße von Hormus am Donnerstag über die iranische Route, machten aber im Golf von Oman Halt, wo die US-Blockade gilt, wie Daten von Kpler am Freitag um 05:13 Uhr GMT zeigten. Der Bunkertanker Arolia, beladen mit irakischem Heizöl, das zur Betankung von Schiffen auf See verwendet wird, machte Stunden nach seinem Auslaufen am Freitag eine Kehrtwende und kehrte in den Golf zurück, wie Daten der LSEG zeigten.