Nur drei Tanker!
Öl-Schock droht: Iran würgt die wichtigste Energieader der Welt ab
Nur drei Rohstoffschiffe passieren Hormus. Iranische Angriffe und die US-Blockade legen den Verkehr lahm und treiben Öl- und Gaspreise hoch.
- Wenig Schiffsverkehr nach iranischen Angriffen
- US-Blockade und Angriffe treiben Energiepreise
- Iran droht Schließung von Bab al Mandab über Houthi
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Nur drei Rohstoffschiffe durchquerten am Donnerstag die Straße von Hormus. Dies ist die niedrigste tägliche Transitrate seit Mai, wie Schifffahrtsdaten zeigen. Die meisten Schiffe stoppten oder kehrten um, nachdem es infolge der jüngsten iranischen Angriffe auf Schiffe und der Wiederaufnahme der US-Blockade gegen iranische Schifffahrt zu Ausfuhren gekommen war, wie Reuters berichtet. Die erneute Eskalation der Kämpfe zwischen den USA und dem Iran hat den Schiffsverkehr durch Hormus, die weltweit wichtigste Transportroute für Öl und Gas, erneut weitgehend zum Erliegen gebracht und die globalen Energiepreise in die Höhe getrieben.
Miraan, ein sanktionierter Produktentanker mit Heizöl an Bord, und Norita, ein kleines Schiff mit Flüssiggas an Bord, verließen die Straße von Hormus am Donnerstag über die iranische Route, machten aber im Golf von Oman Halt, wo die US-Blockade gilt, wie Daten von Kpler am Freitag um 05:13 Uhr GMT zeigten. Der Bunkertanker Arolia, beladen mit irakischem Heizöl, das zur Betankung von Schiffen auf See verwendet wird, machte Stunden nach seinem Auslaufen am Freitag eine Kehrtwende und kehrte in den Golf zurück, wie Daten der LSEG zeigten.
Am Mittwoch durchquerten 11 Schiffe die Meerenge, nur ein Bruchteil des Durchschnitts von 125 Schiffen, die vor dem Krieg täglich die Wasserstraße passierten. Am Donnerstag passierten den zweiten Tag in Folge keine VLCC- oder LNG-Tanker die Meerenge. Allerdings tauchten am Donnerstag zwei VLCCs außerhalb der Meerenge wieder im AIS-Tracking auf; jeder von ihnen transportierte 2 Millionen Barrel Rohöl. Der VLCC Colombia Prosperity, beladen mit saudischem Rohöl, ist auf dem Weg nach Okinawa in Japan, während die Costa Rica Prosperity, die irakisches Basra Medium Rohöl transportiert, für die Türkei bestimmt ist, wie die Daten zeigen.
Laut der Datenbank von Kpler durchquerten die Tanker die Meerenge am 13. Juli, während S&P Global Energy die Ausfahrt auf den 14. Juli datierte. Der Irak setzte die Ölverladung am Donnerstag kurzzeitig aus, nachdem eine Drohne einen Öltanker am Terminal in Basra getroffen hatte, wie vier irakische Öl- und Sicherheitsquellen gegenüber Reuters bestätigten. Später wurden die Verladungen wieder aufgenommen. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten am Donnerstag laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, dass solange die US-Angriffe andauerten, kein Öl und Gas durch die Straße von Hormus exportiert werde. Als weitere Bedrohung für die Energieversorgung signalisierte Teheran laut Reuters-Quellen, dass es seine Houthi-Verbündeten im Jemen drängen könnte, eine weitere wichtige Meerenge, Bab al-Mandab am Eingang des Roten Meeres, zu schließen, falls Washington die iranische Infrastruktur angreifen sollte.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion