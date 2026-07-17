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    ROUNDUP/Aktien Asien

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    Deutliche Verluste bei Technologiewerten belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernostbörsen brechen stark ein nach US-Angriffswelle
    • Technologie und Halbleiterwerte erleiden hohe Verluste
    • Nikkei 225, CSI-300 und Hang Seng mit starken Verlusten
    ROUNDUP/Aktien Asien - Deutliche Verluste bei Technologiewerten belasten
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag deutlich nachgegeben. Marktteilnehmer begründeten die schlechte Stimmung mit einer neuen Angriffswelle der USA gegen den Iran. "Eine toxische Mischung aus der Angst vor den Folgen eines weiter eskalierenden Iran-Krieges und damit vor steigenden Zinsen holt die Investoren aus den Aktien", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest.

    Hinzu kamen die anhaltenden Verluste im KI- und Halbleitersektor. "Anleger fürchten sich vor Ansteckungseffekten durch etwas, was den Anschein einer immer schneller rollenden Verkaufslawine im KI- und Chipsektor zu machen scheint", so Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. "Auch vermeintlich gute Nachrichten aus der Berichtssaison werden ignoriert und haben sich nicht als kurzfristiger Rettungsanker für die sich immer weiter eintrübende Stimmung erweisen können."

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    So hatte der Philadelphia Semiconductor Index erneut deutlich nachgegeben und damit negative Vorgaben geliefert. Mit den jüngsten Verlusten habe er den tiefsten Stand seit acht Wochen erreicht und fast 20 Prozent vom Hoch eingebüßt, erklärten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Zudem betreffe der Rückgang nicht den Halbleitersektor allein, sonder greife auch auf Technologiewerte insgesamt über.

    Die technologielastigeren Börsen in Fernost standen entsprechend unter Druck. Während in Südkorea wegen eines Feiertags kein Handel stattfand, büßte der Nikkei 225 vier Prozent auf 64.141,12 Punkte, ein. Damit lag er deutlich unter dem Niveau von vor einer Woche. Unter Druck standen Aktien des Speicherchipherstellers Kioxia. Nachdem das Unternehmen die höchste Marktkapitalisierung an der japanischen Börsen erreicht hatte, hat sich diese binnen eines Monats wieder halbiert.

    Der Verkaufsdruck griff auch auf die chinesischen Börsen über. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen sank zuletzt um 2,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,8 Prozent nachgab. Der technologielastige taiwanesische Markt büßte sogar über sechs Prozent ein.

    Der australische Leitindex S&P ASX 200 tendierte dagegen vergleichsweise stabil und verlor lediglich 0,5 Prozent auf 8.796,70 Punkte. Hier zahlte sich die fehlende Technologielastigkeit aus.

    Bei den Einzelwerten standen am Freitag die Papiere des taiwanesischen Konzerns TSMC im Fokus. Die Papiere des weltgrößten Chipauftragsfertigers sackten nach den am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen und Prognosen um sieben Prozent auf 2.290 Taiwan-Dollar ab und entfernten sich damit weiter von ihrem im Juni erreichten Rekordhoch in Höhe von 2.535 Taiwan-Dollar.

    Sorgen über die hohen Kosten für den massiven Ausbau der Fertigung überschatteten die erhöhte Umsatzprognose und Rekordzahlen. Trotz des Verlusts am Freitag legte das Papier im laufenden Jahr noch knapp 50 Prozent zu. Mit einem Börsenwert von 1,8 Billionen Dollar ist TSMC der wertvollste Konzern Asiens und zählt auch weltweit zu den Top Ten in dieser Wertung./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 63.823 auf Ariva Indikation (17. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie um -10,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Taiwan Semiconductor Manufacturing bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Bil..





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