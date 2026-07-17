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    Bio-Gate: Sukzessive Verbesserungen

    Nach Einschätzung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC werden sich die Geschäftszahlen von Bio-Gate jetzt voraussichtlich sukzessive verbessern, für 2028 erwarten sie den Sprung in die operative Gewinnzone. Für hohes Kurspotenzial sorgen aber vor allem die großen mittelfristigen Wachstumschancen in der Medizintechnik.

    Die Bio-Gate AG befinde sich an einem wichtigen Übergangspunkt von der Entwicklungs- und Aufbauphase hin zu einer stärker skalierbaren Wachstumsphase. Das Unternehmen adressiere mit seinen antimikrobiellen Technologien strukturell wachsende Märkte in der Human- und Veterinärmedizin, der Wundpflege, der Dermakosmetik sowie bei funktionalisierten Oberflächen. Mit der HyProtect™-Implantatbeschichtung, der MicroSilver-Technologie, dem wachsenden Veterinärgeschäft und der Labortochter QualityLabs verfüge Bio-Gate über mehrere Ansatzpunkte für künftiges Umsatzwachstum und eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage.

    Im Geschäftsjahr 2025 habe Bio-Gate wichtige operative Fortschritte erzielt. Der Konzernumsatz sei um 4,9 % auf 7,40 Mio. Euro nach 7,05 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Besonders positiv habe sich das Veterinärgeschäft entwickelt, das insbesondere durch die stärkere internationale Marktdurchdringung in Nordamerika deutlich habe zulegen können. Auch die Medizintechnik sowie QualityLabs haben sich positiv entwickelt. Der Rückgang im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege sei hingegen vor allem durch kundenseitige Anpassungsprozesse geprägt gewesen und sollte aus Sicht der Analysten nicht als strukturelle Schwäche des Segments gewertet werden.

    Auch auf der Ergebnisseite habe sich eine deutliche Verbesserung gezeigt. Das EBITDA habe sich auf -0,90 Mio. Euro nach -1,30 Mio. Euro im Vorjahr verbessert, das EBIT auf -1,13 Mio. Euro nach -1,61 Mio. Euro und das Konzernergebnis auf -1,16 Mio. Euro nach -1,62 Mio. Euro. Wesentliche Treiber seien die höhere Wertschöpfungstiefe, die erweiterten Produktionskapazitäten am Standort Bremen, geringere Materialaufwendungen sowie erste Effekte aus Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen gewesen. Damit sei eine wichtige Grundlage geschaffen worden, um künftig stärker von Skaleneffekten profitieren zu können.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 3,40 EUR
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