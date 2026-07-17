Iran-Krise frisst Inflations-Rallye bei Bitcoin und Ethereum auf

Neue US-Luftangriffe auf Iran und wachsende Sorgen vor erneuten Spannungen zwischen Washington und Peking belasten Risikoanlagen weltweit.

Die kurze Erholungsrallye am Kryptomarkt ist vorerst beendet. Nachdem schwächere US-Inflationsdaten die Bitcoin und Ethereum im Wochenverlauf noch kräftig nach oben getrieben hatten, sorgt die eskalierende geopolitische Lage am Freitag für einen deutlichen Stimmungsumschwung.

Bitcoin verliert am Freitagvormittag 2,85 Prozent auf 62.876 US-Dollar und rutscht damit auch auf Wochensicht 1,47 Prozent ins Minus.

Auch Ethereum kann sich dem Abverkauf nicht entziehen und fällt von seinem Sechs-Wochen-Hoch um 4,77 Prozent auf 1.829 US-Dollar zurück. Immerhin bleibt die zweitgrößte Kryptowährung auf Wochensicht mit 3,4 Prozent im Plus.

XRP, Solana, Dogecoin und BNB verlieren jeweils mehr als 2,5 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors sinkt um 2,64 Prozent auf 2,17 Billionen US-Dollar.

Neue Iran-Angriffe verschärfen den Risk-off-Modus

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle sind neue US-Angriffe auf Ziele in Iran. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars wurden mehrere Brücken in der südlichen Provinz Hormozgan getroffen. Zudem soll ein Angriff den maritimen Kontrollturm von Chabahar getroffen haben.

Zusätzliche Nervosität verursachen neue Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump gegen China wegen angeblicher Einmischung in die US-Wahl 2020. Peking weist die Anschuldigungen zurück. An den Märkten wächst dennoch die Sorge, dass die Rhetorik die Beziehungen beider Großmächte vor einem geplanten Treffen zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping erneut belasten könnte.

1,4 Milliarden US-Dollar an Krypto-Optionen verfallen

Parallel richtet sich der Blick auf den Derivatemarkt. Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Gesamtwert von 1,4 Milliarden US-Dollar laufen am Freitag aus. Davon entfallen etwa 1,2 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin und rund 230 Millionen US-Dollar auf Ethereum.

Das Verfallvolumen gilt zwar als vergleichsweise klein und dürfte allein kaum größere Verwerfungen am Spotmarkt auslösen. Die Kombination aus geopolitischer Eskalation, schwächeren Aktienmärkten und hoher Nervosität könnte die Volatilität jedoch verstärken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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