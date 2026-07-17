JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller habe trotz Zollbelastungen ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei, dass die Schweden ihre Prognose für den EU-Lkw-Markt 2026 angehoben hätten, was auf eine positive Marktdynamik hindeute./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 31,22EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: SEK
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