REPLOID Group: Mit starker Ergebnisentwicklung 2023–2025 – Aktie im Fokus
REPLOID beschleunigt seinen Wachstumskurs: Vorläufige 2025-Zahlen und bereinigte Strukturen untermauern den Aufstieg vom Start-up zum börsennotierten Scale-up.
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- Vorläufige 2025-Zahlen: Umsatz €38 Mio., Jahresüberschuss €9 Mio. und Ergebnis vor Steuern €12 Mio., was den erfolgreichen Wachstumskurs bestätigt.
- Starke Entwicklung 2023–2025: Umsatz 2023 €0,7 Mio. → 2024 €5 Mio. → 2025e €38 Mio.; Ergebnis vor Steuern 2023 €0,1 Mio. → 2024 €1 Mio. → 2025e €12 Mio.
- Die finalen und geprüften Ergebnisse für 2025 werden im August 2026 veröffentlicht.
- Formalfehler bei der Bestellung der Wirtschaftsprüfer für 2023/2024 wurden bereinigt; neue Bilanzierungs‑Methodik für langlaufende Projekte eingeführt, was zu zusätzlichen Wertberichtigungen 2024 in Höhe von €1,7 Mio. führte; 2023 blieb unverändert.
- Geschäftsmodell: modulare, skalierbare ReFarmUnits zur Mast der Schwarzen Soldatenfliege zur industriellen Verwertung regionaler Lebensmittelreststoffe; Produkte sind Larven, Proteine/Fette und organischer Premiumdünger; REPLOID bietet auch zentrale Vermarktung/Weiterverarbeitung.
- Unternehmensdaten: Gegründet 2020, Sitz Wels (Österreich), seit Juli 2025 an der Wiener Börse (direct market plus, Kürzel HRX5), mehr als 190 Mitarbeitende.
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