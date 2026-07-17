TKMS-Bonus-Zertifikat mit 34%-Chance und 37% Sicherheitspuffer

Nach der Bekanntgabe des großen U-Boot-Auftrages aus Kanada, der den Auftragsbestand der TKMS um mehr als 50 Prozent erhöhen könnte, legte die Aktie auf bis zu 98 Euro zu, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 79,60 Euro nachzugeben. Von Experten wird die TKMS-Aktie mit Kurszielen von bis zu 110 Euro (Deutsche Bank) als kaufens- oder haltenswert angesehen.

Anlage-Idee: Risikobereite Anleger, die bei der als „leicht unterbewertet“ eingestuften TKMS-Aktie auf den im Vergleich zu den Höchstständen ermäßigten Kursniveau eine Kaufgelegenheit erkennen, könnten als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Im Gegensatz zum direkten Aktieninvestment, das ja nur bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite abwerfen wird, ermöglichen Bonus-Zertifikate mit Cap nicht nur bei steigenden Notierungen der TKMS-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Ertragschancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die TKMS-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. September 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 108 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die TKMS-Aktie (ISIN: DE000HM6MSV6), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 108 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. September 2027, aktivierte Barriere liegt bei 50 Euro. Beim TKMS-Aktienkurs von 79,60 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 80,24 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 80,24 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 34,60 Prozent (gleich 29 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 37,19 Prozent auf 50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der TKMS-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 80,24 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TKMS-Aktien oder von Anlageprodukten auf TKMS-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.