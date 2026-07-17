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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Schwache Tech-Vorgaben ziehen Dax nach unten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt 0,71% auf 24.739, Woche minus 1,3
    • MDax -0,97% bei 31.730, EuroStoxx rund 1% im Minus
    • Nasdaq schwach nach Gewinnmitnahmen bei Halbleitern
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Schwache Tech-Vorgaben ziehen Dax nach unten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Tiefrote Vorgaben aus der internationalen Tech-Branche haben am Freitag auch den Dax etwas in Mitleidenschaft gezogen. Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 0,71 Prozent auf 24.739 Punkte ein. Damit zeichnet sich ein Wochenverlust von 1,3 Prozent ab. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat der Dax inzwischen 4,5 Prozent eingebüßt.

    Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Freitagmorgen 0,97 Prozent auf 31.730 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um rund ein Prozent.

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    An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Donnerstag wegen erneuter Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien deutlich bergab gegangen - diese gelten als Profiteure des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI). Vor dem Wochenende zeichnen sich weitere klare Verluste ab.

    In Asien stach der technologielastige japanische Nikkei 225 mit einem weiteren Kursrutsch heraus. An der ebenfalls stark von Tech-Werten geprägten südkoreanischen Börse fand am Freitag wegen eines Feiertags kein Handel statt./gl/stk





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