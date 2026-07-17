Schwache Tech-Vorgaben ziehen Dax nach unten

DAX.......am ,,KleinenVerfallstag"Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260717075839-e263e93ea616502ea7620656fbcbd162f0b1cd3c.png

Der Index startet mit einem downgap, außerhalb der Box. Der Kurs ist unten raus gegangen und befindet sich am 61iger retrace der letzten, markanten Aufwärtsbewegung. Einen support sehe ich unter dem 61iger bei 24550 rum. Blickt man etwas länger auf das Bild, erkennt man eine SKS, somit ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, das eine längere Talfahrt beginnen könnte. Ich denke aber, das es Werte erwischen wird, die in den letzten Monaten gut hochgelaufen sind. Somit besteht die Möglichkeit, das die schlechten Werte der letzten Monate eine erhöhte Nachfrage bekommen könnten. Hätte , wenn und aber, nichts genaues weis man nicht. Überzeugt bin ich vom Trendwechsel noch nicht, kann aber ja noch kommen, spätestens wenn die USA ab nächster Woche den IRAN massivst angreifen werden. Die warten das Ende der WM ab um dann die Sache eskalieren zu lassen.

Nur meine Meinung. Kommt gut durch den Tag und wer im Plus ist, sollte nachdenken Gewinne vom Tisch zu nehmen.



