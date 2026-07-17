JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Konzernchef Claudio Descalzi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Gespräche mit dem Manager hätten seine positive Einschätzung bestärkt, dass eine überlegene Fähigkeit zum Umsatzwachstum sowie eine sich positiv entwickelnde Umsetzung (sowohl strategisch als auch operativ) die Cashflow-Qualität des Ölkonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 21,33EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,50

Kursziel alt: 25,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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