BERENBERG stuft Totalenergies auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Geschäfte im Upstream-Bereich seien offenbar schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für das laufende Jahr um 8 Prozent nach unten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 70,14EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
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