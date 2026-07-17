🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    Neuer Meilenstein

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    FDA-Entscheidung sorgt für Hoffnung: Novartis gelingt Durchbruch

    Die FDA hat Fabhalta von Novartis vollständig zugelassen. Das Medikament verlangsamt den Verlust der Nierenfunktion bei einer schweren Autoimmunerkrankung.

    Für Sie zusammengefasst
    Neuer Meilenstein - FDA-Entscheidung sorgt für Hoffnung: Novartis gelingt Durchbruch
    Foto: Spencer Jones - picture alliance / Glasshouse Images

    Novartis hat in den USA einen wichtigen Erfolg erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Fabhalta mit dem Wirkstoff Iptacopan regulär zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer Immunglobulin-A-Nephropathie zugelassen, die ein erhöhtes Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung haben. Damit ist Fabhalta laut Novartis der erste und bislang einzige Komplement-Inhibitor, der nachweislich den Verlust der Nierenfunktion bei dieser Form der Nierenerkrankung deutlich verlangsamt.

    Die vollständige Zulassung folgt auf eine beschleunigte Genehmigung vom August 2024. Damals hatte die FDA das Medikament zunächst zur Senkung der Eiweißausscheidung im Urin zugelassen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novartis!
    Long
    109,91€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 8,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    137,85€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 8,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Studie zeigt langsameren Verlust der Nierenfunktion

    Grundlage der Entscheidung waren Daten der Phase-III-Studie APPLAUSE-IgAN. Dabei verlangsamte Fabhalta den Rückgang der geschätzten Nierenfunktion im Vergleich zu Placebo über einen Zeitraum von zwei Jahren signifikant. Nach Angaben von Novartis überzeugte das Medikament zudem bei mehreren wichtigen Endpunkten der Nierengesundheit.

    Professorin Dana Rizk von der University of Alabama at Birmingham und Mitglied des APPLAUSE-IgAN-Steuerungsgremiums bezeichnete die Verlangsamung des Funktionsverlusts als zentrales Therapieziel: "Die Fähigkeit, den Rückgang der Nierenfunktion deutlich zu verlangsamen, ist ein entscheidendes Behandlungsziel." Die Zulassung unterstreiche die Bedeutung, krankheitsauslösende Mechanismen wie die Aktivierung des Komplementsystems gezielt zu behandeln.

    Große Hoffnung für Betroffene

    Die Immunglobulin-A-Nephropathie zählt zu den häufigsten autoimmun bedingten Nierenerkrankungen. Weltweit werden jedes Jahr rund 25 Menschen je eine Million Einwohner neu diagnostiziert. Bis zu 50 Prozent der Patienten mit anhaltender Proteinurie entwickeln innerhalb von 10 bis 20 Jahren ein Nierenversagen und benötigen häufig Dialyse oder eine Nierentransplantation.

    Bonnie Schneider, Mitgründerin der IgA Nephropathy Foundation, sprach von einem Wendepunkt für Betroffene. "Für Patienten und Familien, die von dieser fortschreitenden Erkrankung betroffen sind, bringt das Wissen, dass Fabhalta zur Erhaltung der Nierenfunktion beitragen kann, neues Vertrauen und Optimismus für die Zukunft der IgAN-Behandlung."

    Novartis baut Nierenportfolio weiter aus

    Novartis sieht die Zulassung als wichtigen Schritt im Ausbau seines Geschäfts mit Therapien gegen Nierenerkrankungen. "Die heutige Zulassung untermauert die Rolle von Fabhalta bei der Erhaltung der Nierenfunktion durch eine deutliche Verlangsamung des Krankheitsverlaufs", sagte Victor Bultó, Präsident von Novartis USA.

    Neben Fabhalta entwickelt das Unternehmen sein Portfolio mit Vanrafia und dem Prüfpräparat Zigakibart weiter. Zeitgleich feiert Novartis das 30-jährige Bestehen des Konzerns und verweist auf mehr als 250 Jahre wissenschaftliche Wurzeln, die nach Unternehmensangaben bis in die Anfänge der Basler Chemieindustrie zurückreichen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Meilenstein FDA-Entscheidung sorgt für Hoffnung: Novartis gelingt Durchbruch Die FDA hat Fabhalta von Novartis vollständig zugelassen. Das Medikament verlangsamt den Verlust der Nierenfunktion bei einer schweren Autoimmunerkrankung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     