FDA-Entscheidung sorgt für Hoffnung: Novartis gelingt Durchbruch

Die vollständige Zulassung folgt auf eine beschleunigte Genehmigung vom August 2024. Damals hatte die FDA das Medikament zunächst zur Senkung der Eiweißausscheidung im Urin zugelassen.

Novartis hat in den USA einen wichtigen Erfolg erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Fabhalta mit dem Wirkstoff Iptacopan regulär zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer Immunglobulin-A-Nephropathie zugelassen, die ein erhöhtes Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung haben. Damit ist Fabhalta laut Novartis der erste und bislang einzige Komplement-Inhibitor, der nachweislich den Verlust der Nierenfunktion bei dieser Form der Nierenerkrankung deutlich verlangsamt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Studie zeigt langsameren Verlust der Nierenfunktion

Grundlage der Entscheidung waren Daten der Phase-III-Studie APPLAUSE-IgAN. Dabei verlangsamte Fabhalta den Rückgang der geschätzten Nierenfunktion im Vergleich zu Placebo über einen Zeitraum von zwei Jahren signifikant. Nach Angaben von Novartis überzeugte das Medikament zudem bei mehreren wichtigen Endpunkten der Nierengesundheit.

Professorin Dana Rizk von der University of Alabama at Birmingham und Mitglied des APPLAUSE-IgAN-Steuerungsgremiums bezeichnete die Verlangsamung des Funktionsverlusts als zentrales Therapieziel: "Die Fähigkeit, den Rückgang der Nierenfunktion deutlich zu verlangsamen, ist ein entscheidendes Behandlungsziel." Die Zulassung unterstreiche die Bedeutung, krankheitsauslösende Mechanismen wie die Aktivierung des Komplementsystems gezielt zu behandeln.

Große Hoffnung für Betroffene

Die Immunglobulin-A-Nephropathie zählt zu den häufigsten autoimmun bedingten Nierenerkrankungen. Weltweit werden jedes Jahr rund 25 Menschen je eine Million Einwohner neu diagnostiziert. Bis zu 50 Prozent der Patienten mit anhaltender Proteinurie entwickeln innerhalb von 10 bis 20 Jahren ein Nierenversagen und benötigen häufig Dialyse oder eine Nierentransplantation.

Bonnie Schneider, Mitgründerin der IgA Nephropathy Foundation, sprach von einem Wendepunkt für Betroffene. "Für Patienten und Familien, die von dieser fortschreitenden Erkrankung betroffen sind, bringt das Wissen, dass Fabhalta zur Erhaltung der Nierenfunktion beitragen kann, neues Vertrauen und Optimismus für die Zukunft der IgAN-Behandlung."

Novartis baut Nierenportfolio weiter aus

Novartis sieht die Zulassung als wichtigen Schritt im Ausbau seines Geschäfts mit Therapien gegen Nierenerkrankungen. "Die heutige Zulassung untermauert die Rolle von Fabhalta bei der Erhaltung der Nierenfunktion durch eine deutliche Verlangsamung des Krankheitsverlaufs", sagte Victor Bultó, Präsident von Novartis USA.

Neben Fabhalta entwickelt das Unternehmen sein Portfolio mit Vanrafia und dem Prüfpräparat Zigakibart weiter. Zeitgleich feiert Novartis das 30-jährige Bestehen des Konzerns und verweist auf mehr als 250 Jahre wissenschaftliche Wurzeln, die nach Unternehmensangaben bis in die Anfänge der Basler Chemieindustrie zurückreichen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

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