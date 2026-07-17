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PVA TePla Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 17.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die PVA TePla Aktie bisher Verluste von -5,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.
PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.
Wie hat sich die PVA TePla-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Am heutigen Handelstag musste die PVA TePla Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,03 % im Minus. Die Talfahrt der PVA TePla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,60€, mit einem Minus von -5,03 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Obwohl die PVA TePla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,12 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +66,43 % gewonnen.
Während PVA TePla deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,52 %. Damit gehört PVA TePla heute zu den auffälligeren Werten.
PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,07 %
|1 Monat
|-10,41 %
|3 Monate
|+9,12 %
|1 Jahr
|+82,57 %
Informationen zur PVA TePla Aktie
Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 792,13 Mio.EUR € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von PVA TePla
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,92 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -4,24 %.
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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.