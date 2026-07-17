Deutsche Telekom Aktie heute im Plus (27,16€) - 17.07.2026

Die Deutsche Telekom Aktie notiert aktuell bei 27,16€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,65 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,44 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +0,91 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,16€, mit einem Plus von +1,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Telekom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,99 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +4,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,09 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Minus von -4,64 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,74 % 1 Monat -4,09 % 3 Monate -8,99 % 1 Jahr -13,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 09:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Komplettübernahme von T‑Mobile US und mögliche Auswirkungen (Goodwill, Kursdruck), aktuelle Analystenkursziele (Citigroup 39€, JPMorgan 40€/Overweight), fundamentale Argumente (KGV ~14 / forward ~11, Dividendenrendite ~5% und Dividendenwachstum), technische Hürden (20‑Tage‑Linie, 26,00–26,50€) sowie Debatten, ob die Erholung nachhaltig ist oder nur ein Dead‑cat‑bounce ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,27 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,46 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,50 %. Telefonica legt um +1,94 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +2,85 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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