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    Besonders beachtet!

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    OHB Aktie deutlicher Kursrutsch - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um -5,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie deutlicher Kursrutsch - 17.07.2026
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    OHB Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Sie fällt um -5,38 % auf 228,50. Der Kursrückgang der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,78 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,38 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten OHB Aktionäre einen Verlust von -22,44 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei OHB auf +110,67 %.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,70 %
    1 Monat -46,65 %
    3 Monate -22,44 %
    1 Jahr +233,80 %
    Stand: 17.07.2026, 09:35 Uhr

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,19 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,83 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,64 %. Lockheed Martin legt um +0,18 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,42 %.

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    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    -3,52 %
    -17,79 %
    -48,58 %
    -25,25 %
    +233,80 %
    +655,98 %
    +509,25 %
    +1.246,74 %
    +2.304,54 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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