Circus Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 17.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Circus, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -74,52 % Verlust nach sich zog.

Die Circus Aktie notiert aktuell bei 2,2900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2050 € entspricht. Der Kursrückgang der Circus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -47,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,22 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche ist die Circus Aktie damit um -49,95 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -64,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Circus einen Rückgang von -80,04 %.

Circus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -49,95 % 1 Monat -64,05 % 3 Monate -74,52 % 1 Jahr -82,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Circus Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 17.07.2026, 09:35 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte rund um Circus. Der Kurs ist jüngst erheblich gefallen; Diskussionen drehen sich um Übernahme- bzw. Verwässerungsrisiken. Fundamentals: ab August müssen Kunden Zutaten in Portionsbeuteln kaufen, Roboter plus teure Software-Lizenzen, Profitabilität unklar. Märkte: Bahnhöfe, Flughäfen, Unis als potenzielle Anwendung. Technisch/operativ Kritik an Throughput, Fehlerreports und Markkommunikation.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Circus eingestellt.

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 27 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,00 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Circus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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