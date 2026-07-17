Apple Aktie gewinnt an Wert - 17.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von +1,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Apple Aktie. Nach einem Plus von +2,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 294,55€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Apple einen Gewinn von +31,20 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,02 %. Im Jahr 2026 gab es für Apple bisher ein Plus von +26,65 %.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,89 % 1 Monat +14,02 % 3 Monate +31,20 % 1 Jahr +62,69 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 17.07.2026, 09:35 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,33 Bil. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,37 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,47 %. Samsung Electronics verliert -4,58 %

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Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.