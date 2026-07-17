Tomra Systems Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 17.07.2026

Die Tomra Systems Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +14,37 % auf 10,270€ zulegen. Das sind +1,290 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tomra Systems Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,270€, mit einem Plus von +14,37 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Der heutige Anstieg bei Tomra Systems konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -18,59 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tomra Systems Aktie damit um +12,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tomra Systems -20,09 % verloren.

Tomra Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,73 % 1 Monat +9,60 % 3 Monate -18,59 % 1 Jahr -32,17 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Stand: 17.07.2026, 09:35 Uhr

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,02 Mrd. € wert.

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Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.