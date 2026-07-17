Amazon Aktie fällt um -1,60 % - 17.07.2026

Die Amazon Aktie ist bisher um -1,60 % auf 214,95€ gefallen. Das sind -3,50 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,75 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,60 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Amazon Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +0,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Amazon auf +9,41 %.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,49 % 1 Monat +1,41 % 3 Monate +2,15 % 1 Jahr +12,75 %

Informationen zur Amazon Aktie

Stand: 17.07.2026, 09:37 Uhr

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Bil. € wert.

Jefferies sieht bei Amazon über 25 Prozent Kurspotenzial und einen erheblichen Bewertungsvorteil gegenüber Alphabet und Walmart.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Walmart notiert im Plus, mit +1,11 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,91 %. JD.com verliert -1,16 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -2,82 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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