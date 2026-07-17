Bernstein senkt Ziel für Netflix auf 95 Dollar - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,85 % und einem Kurs von 59,24 auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -10,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 247,85 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +61,54 %/+117,65 % bedeutet.