ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Netflix auf 95 Dollar - 'Outperform'
- Bernstein senkt Netflix-Kursziel auf 95 US-Dollar
- Einstufung bleibt Outperform trotz kurzfristigem Druck
- Langfristig spiegelt Kurs Geschäftspotenzial nicht
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien seien nach den Resultaten unter Druck gekommen, weil Investoren auf kurze Sicht enttäuscht seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig betrachtet, spiegele der Aktienkurs das Geschäftspotenzial aber nicht ausreichend wider./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,85 % und einem Kurs von 59,24 auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -10,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 247,85 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +61,54 %/+117,65 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 95 US-Dollar