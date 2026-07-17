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    Teile können abfliegen

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    Ford muss in USA erneut ran: 288.314 Explorer wegen Dachgefahr zurückgerufen

    Ford ruft in den USA 288.314 Explorer zurück. Lose Dachrelingabdeckungen können abfallen und den Verkehr gefährden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ford ruft 288.314 Explorer wegen loser Reling
    • Abdeckungen lösen sich können auf Fahrbahn fallen
    • 2021 Nachbesserung mit acht Bohrungen und Stiften
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Teile können abfliegen - Ford muss in USA erneut ran: 288.314 Explorer wegen Dachgefahr zurückgerufen
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Ford ruft in den USA 288.314 Fahrzeuge zurück, da sich die Dachrelingabdeckungen lösen und vom Fahrzeug abfallen könnten, teilte die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) am Freitag mit. Der Rückruf betrifft bestimmte Explorer SUVs der Baujahre 2016-2019 in den USA. Das Risiko besteht in einer sich lösenden Dachrelingabdeckung, die eine Gefahr für die Straße darstellen und somit das Unfallrisiko erhöhen kann. Der Defekt ist bei Ford bereits bekannt. Schon 2021 rief der Konzern in den USA rund 617.000 Explorer der Baujahre 2016 bis 2019 wegen sich lösender Dachrelingabdeckungen zurück. Die aktuelle Meldung betrifft nun 288.314 Fahrzeuge. Es bleibt offen, ob Ford Fahrzeuge erneut nachbessern muss oder eine weitere Produktionsgruppe einbezieht.

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    Bei der früheren Aktion konnten die lackierten Kunststoffabdeckungen nicht vollständig in die vorgesehenen Haltestifte einrasten. Vibrationen, Fahrtwind und die Alterung der Verbindung konnten dazu führen, dass sich die Teile lockerten und schließlich abfielen. Verchromte Abdeckungen waren damals nicht betroffen, weil sie über eine stärkere Befestigung verfügten. Mögliche Warnzeichen sind ungewöhnliche Windgeräusche, Klappern oder Quietschen vom Dachbereich. Auch eine sichtbar abstehende oder bewegliche Abdeckung kann auf eine fehlerhafte Befestigung hindeuten. Das Risiko besteht vor allem für nachfolgende Verkehrsteilnehmer, da das gelöste Bauteil auf die Fahrbahn geraten kann.

    Bei der Rückrufaktion von 2021 sollten Ford-Händler beide Dachrelingabdeckungen kontrollieren und mit zusätzlichen Kunststoffbefestigungen sichern. Dafür wurden insgesamt acht Bohrungen und acht neue Haltestifte verwendet. Beschädigte Abdeckungen oder Halterungen wurden ersetzt. Die Arbeiten waren für Fahrzeughalter kostenlos. Ob Ford bei der aktuellen Aktion exakt dasselbe Verfahren nutzt, dürfte aus dem neuen Rückrufbericht hervorgehen. Ford hatte zunächst lediglich die Garantie auf zehn Jahre beziehungsweise 150.000 Meilen verlängert. Nachdem die NHTSA bereits Anfang 2020 wegen elf gemeldeter Ablösungen nachgefragt hatte, stimmte Ford schließlich dem Rückruf zu. Unfälle oder Verletzungen waren dem Unternehmen damals nicht bekannt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 12,38EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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