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    Unsicherheit dürfte anhalten

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    Straße von Hormus: Neue Pipelines werden die Ölkrise nicht lösen!

    Um Lieferunterbrechungen künftig zu vermeiden, planen die Golfstaaten Pipelines, um die Straße von Hormus zu umgehen. Das wird nicht reichen, meint ein Analyst.

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    Unsicherheit dürfte anhalten - Straße von Hormus: Neue Pipelines werden die Ölkrise nicht lösen!
    Foto: Selim Arda Eryilmaz - Unsplash

    Trotz steigender Energiepreise kämpfen Golfstaaten mit Einkommensverlusten

    Die erneute Eskalation im Iran-Krieg mit neuen Schlagabtäuschen zwischen den USA und dem Iran hat zu einer Wiederbelebung des in den Wochen zuvor crashartig eingebrochenen Ölpreises geführt. Gegenüber dem jüngsten Korrekturtief verteuerte sich ein Barrel Brent um über 20 Prozent.

    Auch an Tankstellen legten die Preise wieder deutlich zu – eine Folge noch immer begrenzter Raffineriekapazitäten und dem Mangel bei Destillaten. Der Preis für börsengehandeltes Diesel ist zuletzt sogar um fast 30 Prozent gestiegen.

    Unterdessen kämpfen die Golfanrainer erneut mit erheblichen Einkommensausfällen, da die Straße von Hormus ein weiteres Mal defacto gesperrt beziehungsweise für den Schiffsverkehr kaum gefahrlos zu durchqueren ist. Die wenigen Ausweichrouten, die es für Öl- und Gasexporte gibt, arbeiten bereits am Kapazitätslimit. Dazu gehört beispielsweise die Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien, welche täglich bis zu 7 Millionen Barrel Rohöl an den Verladehafen in Yanbu liefern kann.

    Die Suche nach Alternativen und Ausweichenrouten intensiviert sich

    Der erneute Ausbruch militärischer Gewalt in der Region veranlasst die Golfstaaten dazu, die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Exportinfrastruktur neu zu denken. Immer mehr Staaten planen daher Ausweichrouten. In den vergangenen Tagen ist beispielsweise prominent eine Pipeline über den Irak und Syrien diskutiert worden – ein Vorhaben, das die Unterstützung der US-Regierung genießt.

    Doch auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird über Alternativen zur Straße von Hormus nachgedacht. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters könnte künftig eine zweite Pipeline zum Verladehafen in Fujairah, der am Golf von Oman liegt, entstehen. Unterdessen wird in Saudi-Arabien über eine Kapazitätsausweitung der Ost-West-Pipeline um 2 Millionen Barrel pro Tag nachgedacht. Diese Vorhaben könnten die kritische Abhängigkeit über den Seeweg verringern, so die Hoffnungen der Golfstaaten.

    Neue Pipelines werden an der Bedrohungslage nichts ändern

    Doch laut dem Branchenexperten Bob McNally wird das nicht ausreichen. In einem Interview gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC äußerte der Gründer der Energieberatungsfirma Rapidan Energy Zweifel an der Wirksamkeit von Ausweichrouten.

    Seiner Einschätzung nach ist nicht der Wasserweg das Problem, sondern die Tatsache, dass der Iran über die notwendigen Waffen verfügt, Verladestationen, Pumpstationen sowie Öl- und Gasspeicher anzugreifen. Die militärischen Fähigkeiten der Islamischen Republik ließen sich nicht durch Ausweichrouten aus der Welt schaffen. schon in der ersten Phase des Konfliktes nahm Iran beispielsweise die Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien unter Beschuss.

    Dazu kommt die Gefahr im Roten Meer. Ausweichrouten, die dorthin führen, sind nicht minder gefährdet, solange die mit Iran verbündeten Huthi-Milizen im Jemen über die Fähigkeit verfügen, die Meermenge Bab al-Mandab zu schließen oder wenigstens zu bedrohen. Damit dürfte die Region auch in Zukunft ein Flaschenhals der weltweiten Energieversorgung bleiben, solange Importstaaten nicht auf Energieautarkie setzen.

    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740Indikator:SMA 50 Tage

    Inflations- und Zinserwartungen steigen mit dem Ölpreis

    Die Bedrohungslage auf dem globalen Energiemarkt wird von Marktteilnehmenden wieder als größer eingeschätzt. Das reflektiert der Ölpreis mit einem Anstieg von mehr als 20 Prozent gegenüber seinen jüngsten Korrekturtiefs. Aus technischer Perspektive liegt jetzt sogar ein Kaufsignal vor, nachdem der Preis für eine Barrel Brent die 50-Tage-Linie zurückerobert hat.

    Gegenüber dem Jahreswechsel steht bei Rohöl ein Plus von fast 40 Prozent zu Buche, gegenüber dem Stand vor einem Jahr sind es 22,5 Prozent. Bei Diesel beziehungsweise Gasöl liegen die Aufschläge bei 90 beziehungsweise 65 Prozent. Das deutet auf erhebliche Inflationsgefahren hin und könnte den positiven Effekt der am Dienstag vorgelegten US-Inflationsdaten am Aktienmarkt schnell aufzehren und die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen zwingen.

    Fazit: Zeitnah ist keine Entspannung zu erwarten

    Der Iran-Konflikt legt schonungslos die Abhängigkeit des globalen Energiemarktes von Transporten durch die Straße von Hormus sowie die Hilflosigkeit der Golfstaaten, sich von der wichtigen Wasserstraße unabhängig zu machen, dar. Zwar werden in Reaktion auf den Krieg Ausweichrouten geplant, doch die sind ebenso wenig vor Angriffen sicher, wie die bereits bestehende Infrastruktur. Damit bleibt die Bedrohungslage für Golfstaaten auch in Zukunft groß.

    Selbst wenn es gelingen sollte, angriffssichere Alternativen zu schaffen, dürften diese mit hohen Kosten verbunden sein. Die dürften die Golfstaaten nicht auf sich sitzen lassen, sondern in Form höherer Preise an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben.

    Dass der Ölpreis zeitnah auf das Vorkriegsniveau zurückkehrt, ist daher so gut wie ausgeschlossen – es sei denn, es sollte zu einer weltweiten Rezession kommen. Dann aber würden die positiven Effekte niedrigerer Energiepreise für den Aktienmarkt kaum Wirkung entfalten dürfen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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