BERENBERG stuft Delivery Hero auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero angesichts der Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl der US-Konzern dem Risiko kartellrechtlicher Maßnahmen ausgesetzt sei, würde er nicht ausschließen, dass Uber die Angebotsbedingungen verbessert, falls die Zustimmung der Aktionäre geringer als erwartet ausfallen sollte, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Denn die vollständige Übernahme von Delivery Hero in einem frühen Stadium würde eine schnelle Generierung der gewünschten Synergien ermöglichen./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 38,17EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41,50

Kursziel alt: 40,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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