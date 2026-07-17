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    BERENBERG stuft Delivery Hero auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Delivery Hero auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero angesichts der Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl der US-Konzern dem Risiko kartellrechtlicher Maßnahmen ausgesetzt sei, würde er nicht ausschließen, dass Uber die Angebotsbedingungen verbessert, falls die Zustimmung der Aktionäre geringer als erwartet ausfallen sollte, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Denn die vollständige Übernahme von Delivery Hero in einem frühen Stadium würde eine schnelle Generierung der gewünschten Synergien ermöglichen./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 38,17EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Wolfgang Specht
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 41,50
    Kursziel alt: 40,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,50, was eine Steigerung von +8,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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