PayPal will mehr als 53 Milliarden – Stripe beißt offenbar auf Granit

Offiziell hat PayPal auf den Vorschlag noch nicht reagiert. Der Verwaltungsrat prüft laut Reuters nicht nur den Preis, sondern auch die Wahrscheinlichkeit weiterer Angebote, die Finanzierungssicherheit, mögliche regulatorische Hürden und den Zeitrahmen bis zu einem möglichen Abschluss. Weitere Sitzungen seien geplant. Die Aktie schloss am Donnerstag im regulären Handel mit einem Plus von rund 2 Prozent bei 56,73 US-Dollar, gab nachbörslich aber leicht nach, nachdem Details zur Zurückhaltung des Boards bekannt wurden.

PayPal steht offenbar vor schwierigen Verhandlungen über seine Zukunft. Nach einem Reuters-Bericht hält der Verwaltungsrat des US-Zahlungsdienstleisters ein Übernahmeangebot von Stripe und Advent International über 53 Milliarden US-Dollar vorläufig für zu niedrig. Das Konsortium bietet demnach 60,50 US-Dollar je Aktie. Zwar liegt der Preis über dem jüngsten Börsenkurs, aus Sicht des PayPal-Boards bildet er aber nicht vollständig ab, welchen Wert das Unternehmen in den kommenden Jahren schaffen könnte, falls die laufende Sanierungsstrategie aufgeht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter dem Angebot stehen zwei Schwergewichte der Zahlungs- und Finanzbranche. Stripe und Advent sollen sich nach Reuters-Informationen Finanzierungszusagen von rund 50 Milliarden US-Dollar gesichert haben. JPMorgan und Morgan Stanley stellen demnach Mittel bereit und beraten die Bieter. Zusätzlich wollen Stripe und Advent 17 Milliarden US-Dollar Eigenkapital einbringen. Anders als bei klassischen Zerschlagungsszenarien sollen beide Käufer PayPal gemeinsam zu gleichen Teilen halten. Block war laut Reuters zunächst Teil der Gespräche, schied aber vor dem jüngsten Angebot aus dem Konsortium aus.

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Der mögliche Deal kommt zu einem heiklen Zeitpunkt für PayPal. Das Unternehmen, das Ende der 1990er Jahre gegründet wurde, kämpft seit Jahren mit wachsender Konkurrenz durch Apple Pay, Google Pay und andere digitale Zahlungsdienste. Gleichzeitig versucht das Management, das schwächere Wachstum und den angeschlagenen Aktienkurs wieder zu drehen. Genau diese Strategie ist nun ein zentraler Punkt in der Bewertung: Wenn PayPal aus eigener Kraft wieder stärker wächst, könnte ein Verkauf zu 60,50 US-Dollar je Aktie aus Sicht des Boards zu früh und zu billig sein.

Für Investoren rückt damit der 28. Juli in den Fokus. Dann legt PayPal seine nächsten Zahlen vor. Besonders wichtig wird sein, ob sich das Kerngeschäft im Checkout-Bereich stabilisiert und ob das Management überzeugende Hinweise auf eine Trendwende liefern kann. Gelingt das, bekommt PayPal im Poker mit Stripe und Advent eine stärkere Verhandlungsposition. Bleiben die Fortschritte aus, dürfte der Druck auf das Board wachsen, ernsthafter über einen Verkauf zu sprechen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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