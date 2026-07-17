ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Akzo Nobel auf 60 Euro - 'Market-Perform'
- Bernstein erhöht Kursziel für Akzo Nobel auf 60 Euro
- Berichtssaison erwartet überwiegend solide Resultate
- Markterwartungen an Air Liquide könnten zu hoch sein
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 57,16 auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um -0,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 9,80 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -7,28 %/+13,72 % bedeutet.