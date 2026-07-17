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    AKTIE IM FOKUS

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    BMW arbeitet weiter an Stabilisierung - HSBC wird optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • HSBC stufte BMW auf Kauf und nannte Ziel 71 Euro
    • Aktien minus rund 37 Prozent Stabilisierung um 57 Euro
    • Schwäche in China und starke Konkurrenz durch E-Autos
    AKTIE IM FOKUS - BMW arbeitet weiter an Stabilisierung - HSBC wird optimistischer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BMW haben am Freitag nach einer Empfehlung der Bank HSBC ihren Bodenbildungsversuch fortgesetzt. In einem schwachen Gesamtmarkt stiegen die Papiere des Autobauers am Vormittag um gut 1 Prozent auf 58,92 Euro.

    Für den HSBC-Analysten Mike Tyndall spiegeln die von den Bayern Mitte Juni gesenkten Jahresziele das schwierige China-Geschäft wider. Der Ausblick sei damit realistischer geworden und das Risiko weiterer Gewinnwarnungen reduziert. Zudem seien viele Probleme bereits im Aktienkurs eingepreist, sodass sich Anlegern eine Kaufgelegenheit biete. Bei einem neuen Kursziel von 71 Euro stufte der Experte die BMW-Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch.

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    Mitte Juni hatte BMW wegen der Krise am chinesischen Automarkt und der Folgen des Nahostkriegs seinen Jahresausblick deutlich gesenkt. Die negative Entwicklung im chinesischen Automarkt habe sich im zweiten Quartal weiter beschleunigt, hieß es zur Erklärung. Dies führe zu einem härteren Wettbewerb in China und in Ländern der Region Asien-Pazifik, dem sich BMW nicht entziehen könne. Auch der Konflikt im Nahen Osten belaste. Die hohen Energiepreise erhöhten die Kosten des Unternehmens, zudem drücke die Unsicherheit auf die Verbraucherstimmung. Das Management will mit weiteren Struktur- und Effizienzmaßnahmen gegensteuern.

    Infolge der Zielsenkung hatte der Aktienkurs des Dax -Konzerns seine schon gegen Ende 2025 begonnene Talfahrt nochmal verschärft. Eine Stabilisierung gelang erst ab Ende Juni im Bereich um die 57 Euro. Mit einem Kursminus von aktuell immer noch knapp 37 Prozent ist BMW der zweitschwächste Dax-Wert des laufenden Jahres.

    Die Aktien der Konkurrenten Volkswagen und Mercedes-Benz schlugen sich mit minus 29 Prozent sowie mit minus 24 Prozent bislang allerdings auch nicht wesentlich besser. Neben der Schwäche im eigentlich sehr wichtigen Absatzmarkt China bekommen die deutschen Autobauer auch in Märkten wie Deutschland immer stärker die Konkurrenz durch chinesische Anbieter zu spüren, die vor allem mit ihren Elektroautos punkten./mis/edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 59,06 auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,09 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +23,12 %/+79,21 % bedeutet.





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