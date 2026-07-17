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    London

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    Verkaufsverbot für Energydrinks an unter 16-Jährige

    Für Sie zusammengefasst
    • England verbietet Verkauf koffeinreicher Energydrinks
    • Verbot gilt ab April 2027 für Getränke über 150 mg
    • Tee und Kaffee ausgenommen Verkauf in allen Shops
    London - Verkaufsverbot für Energydrinks an unter 16-Jährige
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - In England wird im kommenden Jahr der Verkauf von Energydrinks an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Das ab April 2027 gültige Gesetz gilt für Getränke, die mehr als 150 mg Koffein pro Liter enthalten, wie die Regierung mitteilte. Tee und Kaffee sind ausgenommen. Das Verkaufsverbot umfasst demnach alle Einzelhandelsumgebungen, etwa Geschäfte, Automaten und den Onlineversand.

    "Koffeinreiche Energydrinks gehören nicht in die Hände von Kindern", sagte die für Fragen der öffentlichen Gesundheit zuständige Abgeordnete Sharon Hodgson. "Wir wissen, dass Tausende Kinder in England sie täglich konsumieren, aber die Belege sind eindeutig, dass dies Angstzustände verursachen, ihren Schlaf und ihre Konzentration beeinträchtigen und sich nachteilig auf ihre Bildung auswirken kann."

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    Koffeinärmere Erfrischungsgetränke wie Coca-Cola und Pepsi sind nicht betroffen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Kritik kommt von einem Branchenverband, der darauf verwies, dass sich die Mitglieder bereits seit 2010 verpflichtet hätten, Energydrinks nicht an unter 16-Jährige zu vermarkten oder ihren Verkauf an sie zu fördern. In Deutschland gibt es kein generelles Verkaufsverbot für Energydrinks, aber immer wieder Forderungen nach einer entsprechenden Gesetzgebung./mj/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PepsiCo Aktie

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 74,78 auf Tradegate (17. Juli 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PepsiCo Aktie um +1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von PepsiCo bezifferte sich zuletzt auf 168,35 Mrd..





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Pepsis Quartalszahlen und die Marktreaktion: Ergebnis leicht über Erwartungen, Aktie trotzdem rund 4% im Minus. Diskussion über schwächelndes US-Geschäft, vor allem Snacks, und Sorgen ums Abfüllgeschäft. Anleger sehen die Dividendenrendite (ca. 3–4%) als attraktiv und diskutieren eine mögliche Aufspaltung zur Wertfreisetzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PepsiCo eingestellt.

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