Börsenstart Europa - 17.07. - ATX schwach -1,40 %

Der MDAX steht bei 31.769,19 PKT und verliert bisher -0,65 %. Top-Werte: LEG Immobilien +1,68 %, IONOS Group +1,60 %, RENK Group +1,53 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -6,95 %, SUESS MicroTec -6,35 %, AIXTRON -5,73 %

Der DAX bewegt sich bei 24.810,68 PKT und fällt um -0,29 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +2,53 %, E.ON +1,83 %, Siemens Healthineers +1,48 % Flop-Werte: Infineon Technologies -4,25 %, Siemens -1,74 %, Hochtief -1,43 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.767,89 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +2,53 %, IONOS Group +1,60 %, Siemens Healthineers +1,48 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -6,95 %, SUESS MicroTec -6,35 %, PVA TePla -6,18 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.229,71 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: Deutsche Telekom +2,53 %, Enel +2,16 %, Iberdrola +2,01 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -4,25 %, Prosus Registered (N) -3,57 %, ASML Holding -2,28 %

Der ATX bewegt sich bei 6.372,40 PKT und fällt um -1,40 %.

Top-Werte: EVN +1,55 %, Verbund Akt.(A) +1,41 %, OMV +1,35 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,44 %, Raiffeisen Bank International -2,07 %, PORR -1,61 %

Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 14.298,02 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Swisscom +2,93 %, Swiss Re +2,21 %, Partners Group Holding +2,05 %

Flop-Werte: UBS Group -1,14 %, CIE Financiere Richemont -0,99 %, ABB -0,79 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.333,67 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: ORANGE +2,45 %, Thales +2,23 %, Capgemini +1,64 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,66 %, LEGRAND -2,05 %, Schneider Electric -1,62 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.170,00 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,05 %, Coca-Cola HBC +0,51 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,33 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,26 %, Jumbo -1,20 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,77 %