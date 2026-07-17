Sirma Group JSC: Eigenaktien-Rückkauf-Transaktionen – Sirma Group Holding
Sirma Group JSC setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und meldet neue Transaktionen mit eigenen Aktien im Zeitraum vom 10. bis 16. Juli 2026.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Sirma Group JSC meldet Transaktionen mit eigenen Aktien; Veröffentlichung der Insiderinformation am 17.07.2026 zu Rückkäufen im Zeitraum 10.–16.07.2026.
- Im Berichtszeitraum wurden 7.070 auf den Namen lautende Stammaktien (ISIN BG1100032140) zum Gesamtpreis von 5.445,31 EUR erworben; volumengewichteter Durchschnittskurs 0,7702 EUR je Aktie.
- Tagesaufteilung: 10.07.2026: 2.582 Stück zu 0,776 EUR (2.003,63 EUR); 14.07.2026: 1.936 Stück zu 0,768 EUR (1.486,85 EUR); 16.07.2026: 2.552 Stück zu 0,766 EUR (1.954,83 EUR).
- Alle Transaktionen wurden über den unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD auf dem regulierten Markt der Bulgarischen Börse – Sofia (MIC: XBUL) ausgeführt; im Berichtszeitraum keine Käufe an der Frankfurter Börse.
- Käufe erfolgten unter Einhaltung der Preis‑ und Volumenbedingungen gemäß SBR; alle Preise lagen innerhalb der angekündigten Spanne von 0,43 EUR bis 2,05 EUR und überschritten nicht den höheren Wert aus letztem unabhängigen Handel bzw. dem höchsten Geldkurs.
- Stand des Rückkaufprogramms: maximal genehmigt 100.000 Aktien; kumuliert bisher 43.196 erworbene Aktien (43,20 % des Programms; ~0,073 % des Grundkapitals); verbleibend 56.804; Programm läuft bis spätestens 31.07.2026; Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 08.04.2025.
Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,02 % im
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