BASF: Gehebelte Chance mit (Turbo)-Calls

Nach der Veröffentlichung solider Eckdaten für das zweite Quartal und der im Rahmen der angepeilten Jahresziele liegenden Geschäftsentwicklung bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 60 Euro ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die BASF-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 52 Euro erholen kann.

Mit der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) ging es seit ihrem 12-Monatshoch vom 14.4.26 bei 55,05 Euro bis zum 1.7.26 auf bis zu 46,04 Euro nach unten. In den vergangenen Tagen konnte sich der Aktienkurs wieder auf sein aktuelles Niveau bei 48,50 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 49 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 49 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000SX03ZV6, wurde beim BASF-Aktienkurs von 48,50 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Legt die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 52 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+49 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,40 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,40 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0DU18, wurde beim Aktienkurs von 48,50 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 52 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,66 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,396 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,396 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN636Y1, wurde beim Aktienkurs von 48,50 Euro mit 0,40 – 0,42 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 52 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,76 Euro (+81 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktie oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.