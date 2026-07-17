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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein senkt Ziel für Air Liquide auf 189 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein senkt Air Liquide Kursziel auf 189 Euro
    • Outperform Einstufung bleibt trotz Kurszielsenkung
    • Akzo Nobel positiv, US-Industriegas kaum Anhebungen
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Ziel für Air Liquide auf 189 Euro - 'Outperform'
    Foto: eyewave - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 207 auf 189 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:01 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie

    Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 176,7 auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 112,57 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 207,00EUR was eine Bandbreite von -9,25 %/+17,41 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 189 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 189,00, was eine Steigerung von +6,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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