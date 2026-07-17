RBC senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 45 Euro - Outperform

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 35,47 auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +1,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 39,89 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +7,22 %/+52,37 % bedeutet.