60-Milliarden-Coup im Irak: BP und Conoco greifen jetzt an

Bei BP dürfte es vor allem um die bereits vereinbarte Erschließung und Modernisierung von vier Öl- und Gasfeldern in der Provinz Kirkuk gehen. Der Vertrag umfasst die Felder Kirkuk, Bai Hassan, Jambur und Khabbaz. Die irakische Regierung ratifizierte das Abkommen im März 2025. Das Investitionsvolumen kann über die gesamte Vertragslaufzeit von mehr als 25 Jahren auf 20 bis 25 Milliarden US-Dollar steigen.BP soll veraltete Anlagen sanieren, neue Vorkommen erschließen und die Ölproduktion erhöhen. Frühere Planungen sahen vor, die Kapazität innerhalb von zwei bis drei Jahren von rund 300.000 auf mindestens 450.000 Barrel pro Tag zu steigern. Zudem soll bislang abgefackeltes Erdgas genutzt werden, um Kraftwerke zu versorgen und die irakischen Gasimporte zu senken.

BP und ConocoPhillips werden am Freitag Milliarden US-Dollar an neuen Investitionen im Irak ankündigen, da Washington den Energiesektor des Landes stärken und die Abhängigkeit der Region von Routen verringern will, die anfällig für iranische Störungen sind, berichtete CNBC am Freitag unter Berufung auf Quellen. Die Bekanntgabe der Ergebnisse wird im Rahmen des US-Irak-Wirtschaftsgipfels in Washington erwartet, hieß es in dem Bericht.

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Die am Freitag erwartete BP-Mitteilung muss daher nicht zwingend ein komplett neues 25-Milliarden-Projekt sein. Denkbar ist auch, dass BP einen konkreten Investitionsplan, zusätzliche Projektphasen oder neue Partner für das Kirkuk-Vorhaben präsentiert. BP hatte zuletzt nach einem Partner gesucht, um Kosten und Risiken des Projekts zu teilen. Bei ConocoPhillips waren am Freitagmorgen weder das konkrete irakische Projekt noch das genaue Investitionsvolumen offiziell veröffentlicht. Das wäre deshalb die größere Überraschung: ConocoPhillips besitzt bislang kein vergleichbar großes und bekanntes Förderprojekt im Irak wie BP.

Das Unternehmen expandiert derzeit allerdings stark in der Region. Im Juni vereinbarte ConocoPhillips gemeinsam mit Novaterra die Entwicklung bestehender Gasfelder und die Suche nach neuen Vorkommen in Syrien. Dieses Vorhaben sollte nicht mit der jetzt angekündigten Irak-Investition verwechselt werden, zeigt aber die neue strategische Ausrichtung des Konzerns im Nahen Osten. Der Gipfel wird von der US-Handelskammer in Washington veranstaltet. Laut Semafor wollen die Organisatoren dort insgesamt kommerzielle Vereinbarungen zwischen amerikanischen Unternehmen, der irakischen Regierung und privaten Firmen im Umfang von rund 60 Milliarden US-Dollar vorstellen. Dazu zählen nicht nur Öl- und Gasprojekte, sondern voraussichtlich auch Stromnetze, Kraftwerke, Telekommunikation und Infrastruktur.

Neben BP und ConocoPhillips stehen weitere Energiekonzerne im Mittelpunkt. Chevron will Vereinbarungen über die Felder West Qurna 2 und Nassiriya unterzeichnen. West Qurna 2 produziert derzeit ungefähr 460.000 Barrel pro Tag und gehört damit zu den wichtigsten irakischen Ölfeldern. Der strategische Hintergrund reicht weit über einzelne Ölfelder hinaus. Der Irak exportiert den Großteil seines südlichen Rohöls über den Persischen Golf und ist damit stark von der Straße von Hormus abhängig. Die jüngsten Störungen haben gezeigt, wie schnell diese Route ausfallen kann. Bagdad und Washington prüfen deshalb neue Pipelines zum Mittelmeer.

Im Gespräch ist insbesondere die Wiederbelebung der Verbindung von Kirkuk zum syrischen Mittelmeerhafen Baniyas. Zusätzlich könnte eine neue Leitung die südirakischen Felder mit Kirkuk verbinden. Zusammen würden diese Projekte dem Irak eine Exportroute bieten, die weder die Straße von Hormus noch iranisch kontrollierte Gebiete passieren müsste. Auch bei Erdgas will sich der Irak unabhängiger machen. Das Land verfügt selbst über große Gasvorkommen, importierte aber lange iranisches Gas und Strom, weil eigene Förder-, Aufbereitungs- und Leitungsanlagen fehlten. Investitionen in Begleitgas, Kraftwerke und Flüssigerdgas sollen diese Abhängigkeit verringern. Reuters zufolge gehören deshalb auch amerikanisch unterstützte Gas- und Stromprojekte zu den aktuellen Verhandlungen.

Die Milliardenankündigungen bedeuten noch nicht, dass das gesamte Kapital kurzfristig fließt. Viele Beträge beziehen sich auf Laufzeiten von 20 oder 25 Jahren. Hinzu kommen Sicherheitsrisiken, Drohnenangriffe, politische Eingriffe, Bürokratie und die Förderbegrenzungen der Organisation erdölexportierender Länder. Der Irak will seine Produktion langfristig auf sieben Millionen Barrel pro Tag erhöhen, müsste dafür aber auch seine Exportkapazitäten massiv ausbauen und eine höhere Förderquote durchsetzen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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