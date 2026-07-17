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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Volvo B auf 'Overweight' - Ziel 360 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Volvo auf Overweight mit Ziel
    • Trotz Zöllen starkes zweites Quartal bei Volvo
    • Schweden heben Prognose für EU-Lkw-Markt 2026 an
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Volvo B auf 'Overweight' - Ziel 360 Kronen
    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller habe trotz Zollbelastungen ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei, dass die Schweden ihre Prognose für den EU-Lkw-Markt 2026 angehoben hätten, was auf eine positive Marktdynamik hindeute./rob/edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST

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    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um +8,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 48,66 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 355,63SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 395,00SEK was eine Bandbreite von +849,26 %/+1.192,96 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 360 Euro





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