ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Volvo B auf 'Overweight' - Ziel 360 Kronen
- JPMorgan belässt Volvo auf Overweight mit Ziel
- Trotz Zöllen starkes zweites Quartal bei Volvo
- Schweden heben Prognose für EU-Lkw-Markt 2026 an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller habe trotz Zollbelastungen ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei, dass die Schweden ihre Prognose für den EU-Lkw-Markt 2026 angehoben hätten, was auf eine positive Marktdynamik hindeute./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um +8,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 48,66 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 355,63SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 395,00SEK was eine Bandbreite von +849,26 %/+1.192,96 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 360 Euro