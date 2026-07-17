JPMorgan belässt Volvo B auf 'Overweight' - Ziel 360 Kronen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um +8,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 48,66 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 355,63SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 395,00SEK was eine Bandbreite von +849,26 %/+1.192,96 % bedeutet.