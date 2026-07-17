DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autovermieter dürfte ein insgesamt solides Zahlenwerk vorlegen, schrieb Michael Kuhn in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 6 Prozent und einem Anstieg des Vorsteuerergebnisses von 8 Prozent./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 70,60EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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