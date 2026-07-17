RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor der Berichtssaison der US-Düngemittelkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Angesichts der wegen des Iran-Kriegs volatilen Preisentwicklung sei er vorsichtig, bleibe aber langfristig optimistisch, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nutrien überzeuge durch seine starke operative Leistung, die stabile Kaliumversorgung und den soliden Barmittelzufluss./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 58,08EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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