RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien vor der Berichtssaison der US-Düngemittelkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Angesichts der wegen des Iran-Kriegs volatilen Preisentwicklung sei er vorsichtig, bleibe aber langfristig optimistisch, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nutrien überzeuge durch seine starke operative Leistung, die stabile Kaliumversorgung und den soliden Barmittelzufluss./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 19:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 58,08EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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