🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coca-Cola Aktie legt zu - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die Coca-Cola Aktie, bisher, um +2,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coca-Cola Aktie.

    Besonders beachtet! - Coca-Cola Aktie legt zu - 17.07.2026
    Foto: Robson90 - stock.adobe.com

    Coca-Cola ist ein globaler Getränkehersteller mit Fokus auf alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Kernprodukte: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Zero-Varianten, Säfte, Wasser, Sport- und Energydrinks. Starke Markenmacht, weltweites Distributionsnetz, führende Marktstellung im Softdrink-Segment. Wichtige Konkurrenten: PepsiCo, Keurig Dr Pepper, lokale Marken. USP: ikonische Marke, Rezeptur, globale Präsenz und Marketingstärke.

    Coca-Cola Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.07.2026

    Die Coca-Cola Aktie konnte bisher um +2,98 % auf 74,98 zulegen. Das sind +2,17  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coca-Cola Aktie. Nach einem Plus von +1,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,98, mit einem Plus von +2,98 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!
    Short
    91,15€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    79,51€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 13,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Coca-Cola Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +14,78 %.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die Coca-Cola Aktie damit um +3,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coca-Cola eine positive Entwicklung von +23,05 % erlebt.

    Während Coca-Cola heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,50 %.

    Coca-Cola Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,51 %
    1 Monat +6,02 %
    3 Monate +14,78 %
    1 Jahr +23,27 %
    Stand: 17.07.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Coca-Cola Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Coca-Cola Aktien. Damit ist das Unternehmen 321,78 Mrd.EUR € wert.

    Verkaufsverbot für Energydrinks an unter 16-Jährige


    In England wird im kommenden Jahr der Verkauf von Energydrinks an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Das ab April 2027 gültige Gesetz gilt für Getränke, die mehr als 150 mg Koffein pro Liter enthalten, wie die Regierung mitteilte. Tee …

    JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich einer vorübergehend eingestellten Produktion bei der US-Milchtochter Fairlife auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Dieses Ereignis dürfte langfristig kaum …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Coca-Cola

    PepsiCo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. Starbucks notiert im Minus, mit -0,10 %. Nestle notiert im Plus, mit +1,40 %. Monster Beverage legt um +1,25 % zu Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -0,07 %.

    Coca-Cola Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coca-Cola Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coca-Cola Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coca-Cola

    +1,01 %
    +3,54 %
    +6,51 %
    +15,54 %
    +23,95 %
    +36,08 %
    +54,45 %
    +78,94 %
    +380,61 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663
    Coca-Cola direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Coca-Cola Aktie legt zu - 17.07.2026 Am 17.07.2026 ist die Coca-Cola Aktie, bisher, um +2,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coca-Cola Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     