Coca-Cola Aktie legt zu - 17.07.2026

Die Coca-Cola Aktie konnte bisher um +2,98 % auf 74,98€ zulegen. Das sind +2,17 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coca-Cola Aktie. Nach einem Plus von +1,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,98€, mit einem Plus von +2,98 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Coca-Cola ist ein globaler Getränkehersteller mit Fokus auf alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Kernprodukte: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Zero-Varianten, Säfte, Wasser, Sport- und Energydrinks. Starke Markenmacht, weltweites Distributionsnetz, führende Marktstellung im Softdrink-Segment. Wichtige Konkurrenten: PepsiCo, Keurig Dr Pepper, lokale Marken. USP: ikonische Marke, Rezeptur, globale Präsenz und Marketingstärke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Coca-Cola Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +14,78 %.

Allein seit letzter Woche ist die Coca-Cola Aktie damit um +3,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Coca-Cola eine positive Entwicklung von +23,05 % erlebt.

Während Coca-Cola heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,50 %.

Coca-Cola Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,51 % 1 Monat +6,02 % 3 Monate +14,78 % 1 Jahr +23,27 %

Informationen zur Coca-Cola Aktie

Stand: 17.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Coca-Cola Aktien. Damit ist das Unternehmen 321,78 Mrd.EUR € wert.

In England wird im kommenden Jahr der Verkauf von Energydrinks an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Das ab April 2027 gültige Gesetz gilt für Getränke, die mehr als 150 mg Koffein pro Liter enthalten, wie die Regierung mitteilte. Tee …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich einer vorübergehend eingestellten Produktion bei der US-Milchtochter Fairlife auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Dieses Ereignis dürfte langfristig kaum …

So schlagen sich die Wettbewerber von Coca-Cola

PepsiCo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. Starbucks notiert im Minus, mit -0,10 %. Nestle notiert im Plus, mit +1,40 %. Monster Beverage legt um +1,25 % zu Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -0,07 %.

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Ob die Coca-Cola Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coca-Cola Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.