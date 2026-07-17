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    Chartanalyse

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    Seagate-Aktie: Nach Kursvervielfachung zwischen Rally und Korrektur

    Seagate Technology erlebt eine der spektakulärsten Neubewertungen am US-Markt: Ausgehend von Penny-Stock-ähnlichen Niveaus hat sich der Kurs in drei Jahren vervielfacht. Doch nach dem Raketenstart ringen Anleger nun mit der Frage: Korrektur, Pause – oder der nächste Kursschub?

    Chartanalyse - Seagate-Aktie: Nach Kursvervielfachung zwischen Rally und Korrektur
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Dynamischer Aufwärtstrend mit massiver Neubewertung

    Die Aktie von Seagate Technology Holdings hat in den vergangenen drei Jahren eine außergewöhnlich dynamische Aufwärtsbewegung vollzogen. Ausgehend von Kursen um 52 US-Dollar im Sommer 2023 etablierte sich zunächst ein solider Aufwärtstrend, der die Notierung schrittweise in den Bereich um 100 US-Dollar führte. Ab 2025 beschleunigte sich die Rally deutlich, ehe 2026 ein regelrechter Kurssprung einsetzte. Das bisherige 3-Jahres-Hoch wurde am 22.06.2026 bei 958,00 US-Dollar markiert. Damit hat sich der Wert im Betrachtungszeitraum um ein Vielfaches vervielfacht und befindet sich klar in einer Phase der Neubewertung, auch wenn zuletzt stärkere Schwankungen einsetzten.

    Aktuelle Lage zwischen Korrektur und Konsolidierung

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 652,00 US-Dollar (16.07.2026) und damit deutlich unter dem Rekordhoch von 958,00 US-Dollar, aber weit über dem 3-Jahres-Tief von 52,02 US-Dollar. Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie damit im oberen Bereich ihrer Drei-Jahres-Spanne, hat jedoch bereits eine spürbare Korrektur vom Hoch hinter sich. Die aktuelle Notierung signalisiert eine Konsolidierungsphase nach einer extrem steilen Rally, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bislang infrage gestellt wäre.

    200-Tage-Linie bestätigt den übergeordneten Bullenmarkt

    Die 200-Tage-Linie verläuft aufgrund der starken Kursanstiege seit 2025 deutlich unter dem aktuellen Kurs und zeigt klar nach oben. Auf Basis der gelieferten Kursreihe lässt sich die langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich um etwa 400 US-Dollar verorten. Damit notiert die Seagate-Aktie geschätzt rund 60 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Ein derart großer Abstand unterstreicht die Stärke des langfristigen Aufwärtstrends, weist aber zugleich auf ein erhöhtes Rückschlagsrisiko hin, falls es zu einer stärkeren Mean-Reversion in Richtung des gleitenden Durchschnitts kommt. Solange der Kurs jedoch klar oberhalb dieser Marke bleibt, dominiert aus charttechnischer Sicht der Bullenmarkt.

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    Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

    Kurzfristig hat sich im Bereich von 700 bis 750 US-Dollar eine erste Widerstands- und Entscheidungszone herausgebildet, an der die Aktie zuletzt mehrfach nach unten abgedreht ist. Auf der Unterseite bietet der Bereich um 500 US-Dollar eine wichtige Unterstützung, da hier im April 2026 eine markante Konsolidierung stattfand. Fällt diese Zone, rückt die Region um 400 US-Dollar als nächste tragende Auffanglinie in den Fokus, die zugleich in etwa dem Niveau der 200-Tage-Linie entspricht. Auf der Oberseite bleibt das Allzeithoch bei 958,00 US-Dollar der zentrale Widerstand. Davor ist die Zone zwischen 880 und 930 US-Dollar als bedeutender Verkaufsbereich zu nennen, in dem es wiederholt zu Gewinnmitnahmen kam. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen, während ein Bruch der genannten Unterstützungen eine tiefere Korrektur einleiten könnte.

    Seagate Technology Holdings

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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