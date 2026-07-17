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    Neue Kraftwerke, neue Chancen

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    Milliarden für die Energiezukunft: Dieser Konzern setzt jetzt auf den KI-Boom

    Uniper steckt bis 2030 rund 5 Milliarden Euro in flexible Kraftwerke, erneuerbare Energien und Gas. Rechenzentren sollen künftig zusätzliches Wachstum liefern.

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    Neue Kraftwerke, neue Chancen - Milliarden für die Energiezukunft: Dieser Konzern setzt jetzt auf den KI-Boom
    Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimon

    Uniper hält an seiner langfristigen Wachstumsstrategie fest und will zwischen 2025 und 2030 rund 5 Milliarden Euro in den Umbau des europäischen Energiesystems investieren. Etwa die Hälfte der Summe soll in Deutschland fließen. Der Schwerpunkt liegt auf flexiblen Kraftwerken, erneuerbaren Energien und dem Ausbau des Gasportfolios. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

    Vorstandschef Michael Lewis betont die strategische Ausrichtung: "Die Strategie von Uniper ist klar auf die Zukunft ausgerichtet: Wir investieren dort, wo Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung zusammenkommen." Mit dem geschärften Investitionsfokus wolle das Unternehmen vor allem in Deutschland zusätzliche Mittel für flexible Kraftwerke sowie wasserstofffähige Anlagen bereitstellen.

    Bis 2030 will Uniper eine Erzeugungskapazität von 15 bis 20 Gigawatt betreiben. Mindestens die Hälfte soll dann aus erneuerbaren, CO₂-armen oder künftig vollständig dekarbonisierbaren Anlagen stammen.

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    Flexible Kraftwerke stehen im Mittelpunkt

    Mehr als die Hälfte der geplanten Investitionen entfällt auf den Bereich Flexible Generation. Geplant sind Neubauten, Modernisierungen und Umrüstungen bestehender Kraftwerke. In Deutschland setzt Uniper dabei auf die StromVKG-Ausschreibungen im September und Dezember 2026. Der Konzern will sich mit zwei wasserstofffähigen Kraftwerksprojekten in Gelsenkirchen-Scholven und Staudinger beteiligen. Zusammen sollen sie eine Leistung von rund 1,7 Gigawatt erreichen.

    Darüber hinaus verfolgt Uniper Projekte im Vereinigten Königreich, in Schweden und den Niederlanden. Rund ein Drittel des Investitionsprogramms fließt in erneuerbare Energien. Dazu gehören Solar- und Windparks sowie die Modernisierung von Wasserkraftanlagen.

    Rechenzentren als neue Ertragsquelle

    Neben dem klassischen Energiegeschäft sieht Uniper großes Potenzial im boomenden Markt für Rechenzentren. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits mehr als zehn eigene Standorte identifiziert, die sich für solche Projekte eignen. Drei Vorhaben befinden sich bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Ein erstes Projekt im Vereinigten Königreich wurde bereits abgeschlossen.

    Lewis sieht darin einen wichtigen Wachstumsmarkt: "Der rasante Ausbau der digitalen Infrastruktur eröffnet neue Möglichkeiten." Die steigende Stromnachfrage von Rechenzentren erfordere langfristig verlässliche Energieversorgung. Dank eigener Standorte, Netzanschlüsse und Erfahrung im Energiemarkt sei Uniper dafür gut aufgestellt.

    Solide Bilanz als Grundlage

    Auch finanziell sieht sich der Konzern gut gerüstet. Ende des vergangenen Jahres verfügte Uniper nach eigenen Angaben über rund 12 Milliarden Euro Eigenkapital und eine Netto-Cash-Position von etwa 2,8 Milliarden Euro. Die Ratingagenturen S&P, Scope und Fitch bewerten das Unternehmen weiterhin mit einem Investment-Grade-Rating und verweisen auf die solide Liquidität sowie die stabilere Ertragsbasis.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Uniper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 42,15EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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