Datev mahnt Firmen zu mehr Tempo vor E-Rechnungspflicht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Wenige Monate vor Beginn einer E-Rechnungspflicht für bestimmte Unternehmen mahnt der IT-Dienstleister Datev die Firmen zu mehr Tempo. "Bei einem Großteil insbesondere der kleineren Mittelständler steht das Thema nach wie vor nicht im Fokus", sagte der Chef des Nürnberger Software-Hauses, Robert Mayr. Er zog eine nüchterne Bilanz.

Zwar seien über Datev-Systeme im ersten Halbjahr 2026 mehr als 51 Millionen E-Rechnungen gelaufen, nach gut 64 Millionen im Gesamtjahr 2025. "Unsere erfreulichen Wachstumsraten dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das immer noch ein geringer Anteil am gesamten Rechnungsaufkommen ist", sagte Mayr. In Deutschland werde die E-Rechnungspflicht oft als zusätzliche Belastung wahrgenommen, vor allem für Kleinst-, kleinere und mittlere Unternehmen. "Dabei lassen sich digitale Rechnungsdaten leichter prüfen und Unstimmigkeiten schneller erkennen."