Fear & Greed
Vorsicht statt Offensive: Stimmung kippt leicht ins Negative - 17.07.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 36 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Die Risikobereitschaft nimmt spürbar ab.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Anleger setzen parallel verstärkt auf Gold.
Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 29“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle DAX-Kursentwicklung und technische Strategien. Die Diskussion dreht sich vor allem um Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen auf Einstand, Take-Profit-Ziele (etwa 796–833), Long- vs. Short-Setups, und mögliche Gap-Close/FVG-Szenarien. Zudem werden Nachkäufe, das Nachziehen von Stops sowie Hinweise auf eine mögliche weitere Abwärtsbewegung diskutiert.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.
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