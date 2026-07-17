Vorsicht statt Offensive: Stimmung kippt leicht ins Negative - 17.07.2026

Die Risikobereitschaft nimmt spürbar ab. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 36 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Anleger setzen parallel verstärkt auf Gold.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 29“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle DAX-Kursentwicklung und technische Strategien. Die Diskussion dreht sich vor allem um Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen auf Einstand, Take-Profit-Ziele (etwa 796–833), Long- vs. Short-Setups, und mögliche Gap-Close/FVG-Szenarien. Zudem werden Nachkäufe, das Nachziehen von Stops sowie Hinweise auf eine mögliche weitere Abwärtsbewegung diskutiert.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt neutrale Anlegerhaltung wider.