Kreise
Pakistan hadert mit Vermittlerrolle im Iran-Krieg
- Pakistan hadert mit Vermittlerrolle im Iran
- Aktive Vermittlungsbemühungen Pakistans ruhen
- Huthi drohen Saudi-Arabien mit Angriffen
ISLAMABAD (dpa-AFX) - Nach neuerlichen Eskalationen im Iran-Krieg hadert der Vermittlerstaat Pakistan mit seiner Rolle. Aktive Vermittlungsbemühungen vonseiten Pakistans in dem Konflikt ruhten derzeit, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen im Land.
In einer Pressekonferenz am Donnerstag hatte ein Sprecher des pakistanischen Außenministeriums alle Konfliktbeteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen.
Insbesondere der möglicherweise neu aufflammende Konflikt zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen bringen Pakistan nach Angaben der Diplomatenkreise in Bedrängnis. Die Atommacht Pakistan unterhält mit Saudi-Arabien seit dem vergangenen Jahr ein Militärbündnis.
Am Montag war es zwischen den Huthi und der international anerkannten Regierung im Jemen, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, zu einer der schwersten Konfrontationen seit Jahren gekommen. Am Donnerstag hatte der Huthi-Anführer Abdel Malik al-Huthi dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf Ölanlagen, Flughäfen und andere sensible Ziele gedroht./mar/DP/mis
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Ich denke schon, dass wir die 100 nochmal sehen, denn die Lagerbestände schrumpfen täglich, bald sind sie aufgebraucht und dann hat der reale Markt das alleinige Sagen. Kann aber nochmal mal fallen, wenn Donaldo mal wieder den TACO macht. Eine Lösung die dauerhaft ist wird es da nicht so schnell geben, da die Interessen viel zu unterschiedlich sind und viele unterschiedliche Player mitspielen. Interessant wird wie sich die Huthis weiter verhalten.