Pakistan hadert mit Vermittlerrolle im Iran-Krieg





Wer massiv abhängig ist von Energierohstoffen von sonstwoher, hat die A-Karte. China arbeitet da schon lange klug draufhin, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das Problem ist bei Gas genauso da wie bei Öl. Heizöl kann man wenigstens mit entsprechendem Heizöltank bevorraten. Anstelle von Gas macht es deutlich mehr Sinn, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Unsere Kohlevorräte reichen locker, egal wie lange sich die Energiewende noch hinzögern mag. Bei weitgereistem LNG zieht nichtmal mehr das Argument von etwas weniger Treibhausgas-Ausstoß und die Gas-Verstromung ist viel zu teuer.





Für die optimale über den Tag verteilte Nutzung von Erneuerbaren im Sommer sind ohnehin Batteriespeicher die kosteneffiziente Lösung. Diese sind eh nötig und können dann genauso dafür verwendet werden über Dunkelflauten die Verbrauchskurve auf nicht schnell regelbare Kohlekraftwerke hin zu glätten. Die Argumente für noch mehr Gaskraftwerke sind durch die massiv gefallen Kosten für Batteriegroßspeicher ziemlich dünn geworden.