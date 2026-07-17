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    Wacker Neuson: Prognose 2026 angehoben, vorläufige H1-Zahlen

    Starkes erstes Halbjahr, angehobene Prognose und robuste Finanzkennzahlen: Wacker Neuson schärft seinen Ausblick für 2026 und bestätigt zugleich seine Investitionspläne.

    Wacker Neuson: Prognose 2026 angehoben, vorläufige H1-Zahlen
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
    • Prognoseanhebung 2026: Umsatz jetzt 2.300–2.400 Mio. € (bisher 2.200–2.400 Mio. €); erwartete EBIT‑Marge 7,0–8,0% (bisher 6,5–7,5%).
    • Net‑Working‑Capital: Vorstand erwartet weiterhin eine Quote unterhalb der strategischen Zielgröße von 30%.
    • Investitionen unverändert geplant: Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte rund 70–90 Mio. €.
    • Vorläufiges Q2 2026: Umsatz 665,1 Mio. € (+14,4% ggü. Vorjahr); EBIT 63,2 Mio. € (+43,6%); EBIT‑Marge 9,5%.
    • Vorläufiges H1 2026: Umsatz 1.256,5 Mio. € (+16,9%); EBIT 104,7 Mio. € (+86,6%); EBIT‑Marge 8,3%.
    • Weiteres: Vollständiger Zwischenbericht H1 2026 und Webcast für Analysten/Investoren am 13. August 2026 (Anmeldung per ir@wackerneuson.com).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Wacker Neuson ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,58 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,450EUR das entspricht einem Minus von -1,68 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.211,08PKT (-0,59 %).


    Wacker Neuson

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    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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