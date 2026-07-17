DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Mit den anstehenden Ergebnissen der Horizon-Studie zu Pelacarsen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen biete sich die Chance, einen bahnbrechenden Ansatz zur Adressierung eines neuartigen Zielmoleküls jenseits von Cholesterin zu erreichen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies würde eine enorme kommerzielle Chance für das kommende Jahrzehnt eröffnen, mit einem Umsatzpotenzial von über 10 Milliarden US-Dollar./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 134,5EUR auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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