JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Gesprächen mit Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Während die Stimmung im Sektor weiterhin verhalten bleibe, seien sich diese im Allgemeinen einig, dass eine langsamere Erholung von Nike das Zeitfenster für Adidas und für das Schweizer Sportartikelunternehmen On verlängern könnte, um Marktanteile zu gewinnen, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei helfe eine solide Markendynamik. Nach Meinung der Expertin dürften beide Unternehmen über mehrere Jahre hinweg wachsen, angetrieben durch Produktinnovation und regionale Wachstumschancen./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 180,9EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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