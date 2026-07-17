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    31 Milliarden US-Dollar später

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    Warren Buffetts Alphabet-Wette: "Ich habe einen Fehler gemacht"

    Warren Buffett hat Google jahrelang liegen lassen. Jetzt nennt er das einen Fehler – und erklärt, warum Berkshire ausgerechnet im teuren KI-Wettrennen bei Alphabet zugreift.

    Für Sie zusammengefasst
    31 Milliarden US-Dollar später - Warren Buffetts Alphabet-Wette: "Ich habe einen Fehler gemacht"
    Foto: Chen Yehua - picture alliance / ZUMAPRESS.com

    Warren Buffett hat erklärt, dass er selbst hinter Berkshires milliardenschwerer Wette auf Alphabet steht. In einem CNBC-Interview sagte der 95-jährige Investor, nicht sein Nachfolger Greg Abel, sondern er habe die Beteiligung an der Google-Mutter angestoßen. "Ich habe das initiiert", so Buffett. Zugleich machte er deutlich, dass beide eng abgestimmt handeln: "Er tut nichts, womit ich nicht einverstanden bin. Wir sprechen ständig miteinander."

    Berkshire hatte seine Alphabet-Beteiligung erstmals im dritten Quartal 2025 offengelegt und seitdem ausgebaut. Inzwischen hält der Konzern Aktien im Wert von rund 31 Milliarden US-Dollar. Allein im vergangenen Monat kamen den Angaben zufolge weitere 10 Milliarden US-Dollar hinzu. Buffett räumte ein, dass er Alphabet lange unterschätzt habe. Auf die Frage, warum er Google früher gemieden habe, sagte er: "Ich habe einen Fehler gemacht."

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    Der Sinneswandel hat viel mit dem KI-Wettlauf zu tun. Buffett sieht Alphabet und andere große Technologiekonzerne heute nicht mehr nur als klassische Softwareunternehmen, sondern als kapitalintensive Infrastrukturkonzerne. Sie investieren Hunderte Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, Chips und KI-Kapazitäten. Genau dieses Modell versteht Buffett besser, weil es eher an Eisenbahnen oder Versorger erinnert – Branchen, die Berkshire seit Jahrzehnten kennt.

    "Die eigentliche Frage bei Google und all seinen Konkurrenten ist jetzt, dass sie alle Hunderte von Milliarden ausgeben, und … das ist echtes Geld", sagte Buffett weiter gegenüber CNBC. "Das ist das Spiel, das sie jetzt spielen. Bei Computersoftware haben sie dieses Spiel nicht gespielt." Auf die Frage, warum Berkshire ausgerechnet Alphabet gegenüber Amazon, Microsoft oder anderen Tech-Giganten bevorzuge, wollte Buffett keine direkte Abwertung der Konkurrenz vornehmen. Er sagte aber, viele dieser Unternehmen spielten inzwischen "ein Spiel, das sie eigentlich gar nicht spielen wollen".

    Trotz der enormen KI-Ausgaben bleibt Buffett bei Alphabet grundsätzlich bullish. Google sei "aufgrund der bisherigen Bilanz eher ein Gewinner als wahrscheinlich 90 Prozent oder 95 Prozent dessen, was an der Wall Street gehandelt wird". Gleichzeitig machte er klar, dass Alphabet für Berkshire zwar bedeutend, aber nicht seine absolute Lieblingsposition ist. Er möge mindestens vier oder fünf andere Beteiligungen noch lieber.

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    Buffetts Aussagen fallen in eine Marktphase, in der KI-Aktien weiter enorme Aufmerksamkeit bekommen und zugleich immer mehr Spekulation anziehen. Der Investor warnte erneut vor einem Markt, der stärker vom Zocken als vom langfristigen Investieren geprägt sei. "Es ist schwer, Wertanlagen zu finden, wenn alle lieber zocken", sagte Buffett. Für Berkshire bleibt Alphabet damit eine ungewöhnliche Tech-Wette: nicht auf billige Fantasie, sondern auf einen Konzern, der im teuren KI-Rennen gewaltige Summen investieren muss – und nach Buffetts Einschätzung dennoch zu den stärksten Unternehmen der Wall Street gehört.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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