Kreise
Bund bereitet Forderungen für Unicredit-Gespräche zur Commerzbank vor
- Bundesregierung fordert Schutz der Mittelstandsbank
- Unicredit hält jetzt rund 44 bis 48 Prozent
- Commerzbank offen für Dialog, Bund hält 12 Prozent
LONDON (dpa-AFX) - Die Bundesregierung scheint sich zunehmend auf eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit einzustellen. Deutschland bereite aktuell wesentliche Forderungen für mögliche Gespräche mit der Unicredit über die Zukunft der Commerzbank vor, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Noch seien keine offiziellen Gespräche geplant, doch dürften diese irgendwann aufgenommen werden. So kommt die Unicredit einer Commerzbank-Übernahme immer näher: Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, sicherten sich die Italiener mit ihrer Offerte fast die Hälfte der Anteile.
Konkret wurde das Übernahmeangebot bis Fristende am 3. Juli für 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere angenommen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken.
Die Commerzbank zeigte sich offen für einen konstruktiven Dialog in dem Übernahmekampf, der mit immer härteren Bandagen geführt wird: "Nur mit einer einvernehmlichen Lösung unter Einbindung der Unternehmensführung, der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter sowie der Bundesregierung als zweitgrößtem Aktionär ist es aus Sicht der Commerzbank realistisch, Synergien aus einem Zusammenschluss in einem angemessenen Umfang und Zeitrahmen zu erreichen." In dem Abwehrkampf erhält die Commerzbank auch Unterstützung durch den Bund, der einen Aktienanteil von noch rund 12 Prozent am Frankfurter Geldhaus hält.
Eine zentrale Forderung der Bundesregierung wäre in Gesprächen mit der Unicredit die Wahrung der Rolle der Commerzbank als Unterstützer des deutschen Mittelstands durch ihr internationales Netzwerk und ihre Handelsfinanzierungsgeschäfte, hieß es von Bloomberg nun am Freitag weiter unter Berufung auf die Insider. "Berlin würde wahrscheinlich auch eine Garantie einfordern, dass die Commerzbank eine eigenständige Börsennotierung behält." Zudem müsse Frankfurt, der Sitz der Konzernzentrale, auch nach einer Übernahme ein wichtiger Standort bleiben.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gesagt, dass die Regierung eine mögliche Fusion nicht verhindern werde. Die Bundesregierung habe dies auch nie getan, auch wenn ihm die Art und Weise des Vorgehens von Unicredit-Chef Andrea Orcel nicht gefalle. Europa brauche große und wettbewerbsfähige Banken, ergänzte er./mis/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 37,65 auf Tradegate (17. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,22 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,20 %/+14,82 % bedeutet.
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Ich bin in Aktien schon seit gut über 30 Jahren investiert, bin also kein Neuling oder total unerfahren. Nur in Übernahmen und in den dazugehörigen Details kenne ich mich eben nicht so aus wie manch andere hier. Bin daher stark auf die Meinungen und Expertise hier angewiesen um entscheiden zu können wie ich mich verhalte und wann ich verkaufe. Die Commerzbank Aktien habe ich schon seit vielen Jahren und hatte die Hoffnung fast aufgegeben, bis diese Übernahme von UniCredit vor knapp 2 Jahren begann… Seitdem habe ich ca. 45% meines Alt-Bestandes mit sehr gutem Gewinn verkauft und halte noch den Rest. Habe aber gleichzeitig in diesen zwei Jahren immer wieder zugekauft und mit Gewinn Teile verkauft. Daher bin ich seeehr gespannt wie es jetzt weitergeht😵💫😅. Es geht ja jetzt vor allem darum nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen und mit höchstmöglichen Gewinn rauszugehen
Und wie wäre es gewesen wenn ein deutscher Konzern eine (zumindest unfreundliche) Übernahme im Ausland getätigt hätte? Die Regierung dort wäre ebenfalls nicht begeistert gewesen!
So wird UniCredit die fehlenden Aktien bis zur Mehrheit nach und nach aufkaufen. Und dann immer weiter, wobei man sich dabei Zeit lassen kann.
Irgendwann wird die Bundesregierung ihre Anteile verscherbeln wenn sie mal wieder die politische Zustimmung der italienischen Regierung für irgendetwas braucht. Wie z.B. die italienische Ablehnung eines französischen Vorstoßes für Euro-Bonds. Oder sonst irgendwas Wichtiges.
das mit der Übernahme stimmt im falle der Coba, auch wenn das hier ganz oft abgetan wurde mit „hätte die coba auch so geschaft.