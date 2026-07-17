Berentzen-Gruppe: Halbjahresfinanzbericht 2026 – Prognose aktualisiert
Die Berentzen-Gruppe verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 rückläufige Kennzahlen, setzt jedoch mit „BERENTZEN EVOLVE 2030“ klare strategische Impulse für eine Trendwende ab H2/2026.
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- Vorläufige Halbjahreszahlen H1/2026: Konzernumsatz voraussichtlich 71,0 Mio. € (H1/2025: 79,9 Mio.).
- Vorläufiges bereinigtes Konzern-EBIT H1/2026: 0,6 Mio. € (H1/2025: 3,2 Mio.); bereinigtes Konzern-EBITDA: 4,9 Mio. € (H1/2025: 7,4 Mio.).
- Ursache der Rückgänge: anhaltende Konsumzurückhaltung in Deutschland mit geringerem Absatzvolumen; schwächere Entwicklung aus Q1 setzte sich im Q2 fort.
- Gegenmaßnahmen: Strategie "BERENTZEN EVOLVE 2030" mit Initiativen wie der Einführung der Marke Juma und der Neugestaltung von Puschkin; positive Umsatz-/Ergebniseffekte werden ab H2/2026 erwartet.
- Aktualisierte Prognose für 2026 (statt ursprünglicher Prognose): Umsatzerlöse 151,0–156,0 Mio. € (zuvor 163,0–173,0), Konzern-EBIT 3,5–5,0 Mio. € (zuvor 7,0–9,0), Konzern-EBITDA 12,4–13,9 Mio. € (zuvor 16,1–18,1).
- Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss; endgültige Zahlen und der Konzern-Halbjahresfinanzbericht erscheinen planmäßig am 13. August 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Berentzen-Gruppe ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,00 % im
Minus.
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