🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerentzen-Gruppe AktievorwärtsNachrichten zu Berentzen-Gruppe
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berentzen-Gruppe: Halbjahresfinanzbericht 2026 – Prognose aktualisiert

    Die Berentzen-Gruppe verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 rückläufige Kennzahlen, setzt jedoch mit „BERENTZEN EVOLVE 2030“ klare strategische Impulse für eine Trendwende ab H2/2026.

    Berentzen-Gruppe: Halbjahresfinanzbericht 2026 – Prognose aktualisiert
    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufige Halbjahreszahlen H1/2026: Konzernumsatz voraussichtlich 71,0 Mio. € (H1/2025: 79,9 Mio.).
    • Vorläufiges bereinigtes Konzern-EBIT H1/2026: 0,6 Mio. € (H1/2025: 3,2 Mio.); bereinigtes Konzern-EBITDA: 4,9 Mio. € (H1/2025: 7,4 Mio.).
    • Ursache der Rückgänge: anhaltende Konsumzurückhaltung in Deutschland mit geringerem Absatzvolumen; schwächere Entwicklung aus Q1 setzte sich im Q2 fort.
    • Gegenmaßnahmen: Strategie "BERENTZEN EVOLVE 2030" mit Initiativen wie der Einführung der Marke Juma und der Neugestaltung von Puschkin; positive Umsatz-/Ergebniseffekte werden ab H2/2026 erwartet.
    • Aktualisierte Prognose für 2026 (statt ursprünglicher Prognose): Umsatzerlöse 151,0–156,0 Mio. € (zuvor 163,0–173,0), Konzern-EBIT 3,5–5,0 Mio. € (zuvor 7,0–9,0), Konzern-EBITDA 12,4–13,9 Mio. € (zuvor 16,1–18,1).
    • Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss; endgültige Zahlen und der Konzern-Halbjahresfinanzbericht erscheinen planmäßig am 13. August 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Berentzen-Gruppe ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,00 % im Minus.


    Berentzen-Gruppe

    -1,23 %
    -1,20 %
    -2,95 %
    -7,06 %
    -27,85 %
    -44,71 %
    -46,76 %
    -47,55 %
    -77,51 %
    ISIN:DE0005201602WKN:520160
    Berentzen-Gruppe direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Berentzen-Gruppe: Halbjahresfinanzbericht 2026 – Prognose aktualisiert Die Berentzen-Gruppe verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 rückläufige Kennzahlen, setzt jedoch mit „BERENTZEN EVOLVE 2030“ klare strategische Impulse für eine Trendwende ab H2/2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     