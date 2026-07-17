JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Gesprächen mit Investoren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nach Ansicht der Anleger bleibe die Stimmung im Sektor verhalten, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Puma sähen die Optimisten Potenzial für eine mehrjährige Neuausrichtung, während die Pessimisten auf schwache Markterwartungen und die begrenzte Transparenz hinsichtlich der Produktneuheiten verwiesen hätten. Die Expertin bleibt erst einmal an der Seitenlinie und wartet auf erste Anzeichen eines Erfolgs der aktuellen Trendwende./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 28,70EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wendy Liu
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
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