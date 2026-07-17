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    Besonders beachtet!

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    Lang & Schwarz Aktie legt zu - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die Lang & Schwarz Aktie, bisher, um +2,86 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lang & Schwarz Aktie.

    Besonders beachtet! - Lang & Schwarz Aktie legt zu - 17.07.2026
    Foto: 741508661

    Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

    Wie hat sich die Lang & Schwarz-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Lang & Schwarz. Mit einer Performance von +2,86 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lang & Schwarz Aktie. Nach einem Plus von +4,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,200, mit einem Plus von +2,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der Lang & Schwarz Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -43,19 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -10,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,94 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lang & Schwarz -28,60 % verloren.

    Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,96 %
    1 Monat -41,94 %
    3 Monate -43,19 %
    1 Jahr -21,53 %
    Stand: 17.07.2026, 11:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz-Aktie im Zuge der angekündigten Veränderungen und der Dividendenpolitik, einschließlich eines deutlichen Kursrückgangs von rund 27€ auf ca. 15€. Debattiert wird, ob eine Dividendenkürzung drohen könnte und wie transparent die Kommunikation des Managements ist. Es gibt Kritik an Aktionärsrechten und HV-Modalitäten, sowie Spekulationen zu neuen Handelsplätzen und deren Auswirkungen auf Broker und Handelsvolumen.

    Zur Lang & Schwarz Diskussion

    Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

    Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,42 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

    Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,09 %. Cboe Global Markets notiert im Minus, mit -1,65 %. Euronext verliert -0,33 %

    Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lang & Schwarz

    +1,59 %
    -10,96 %
    -41,94 %
    -43,19 %
    -21,53 %
    +82,18 %
    -33,33 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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